La Armada arría la bandera de España de la Plaza de Colón de Madrid dañada por el temporal y la sustituirá en unos días

Mástil de la bandera de España vacío después de retirar la bandera tras el temporal de nieve, en la plaza de Colón, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha arriado la bandera de España de la madrileña Plaza de Colón, dañada por la borrasca 'Kristin', y la sustituirá en unos días, según han informado a Europa Press.

La Armada es la encargada de custodiar la bandera, y se encarga de izarla, arriarla y ponerla a media asta, pero es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Así, al constatar los daños que la enseña nacional ha sufrido por el temporal que ha dejado nieve, lluvia y vientos fuertes en la capital, el consistorio ha avisado a la Armada de que estaba "rota" y esta ha procedido a arriarla.

La Armada sabrá entre este jueves y este viernes cuándo recibirá una nueva bandera para volverla a izar, han agregado las fuentes.

La borrasca 'Kristin' mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Canarias, con avisos rojos por viento en Cáceres y Almería. El temporal está afectando gravemente a las comunicaciones, sobre todo a las carreteras.