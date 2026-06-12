Armengol confía en seguir abriendo las puertas del Congreso a los ciudadanos en junio de 2027

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha mostrado este viernes su confianza en poder celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas en la edición de junio de 2027, teniendo en cuenta que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viene confirmando su intención de acabar la legislatura. Si el presidente agota su mandato, en junio de 2027 las Cortes estarían disueltas a la espera de los comicios.

"El que tiene la potestad es él y creo que le hemos oído todos muchísimas veces decir que la legislatura se va a agotar", ha señalado Armengol a los periodistas nada más recibir a los primeros visitantes de esta edición.

Las últimas Jornadas de Puertas Abiertas tuvieron lugar hace medio año, los días 12 y 13 de diciembre de 2025, justo después de la conmemoración del aniversario de la Constitución española de 1978. Pero Armengol, como en su día Manuel Marín, decidió duplicar con una edición en junio para recordar las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977.

LEGISLATURA "INTENSA"

Así pues, Armengol ha dado la bienvenida a los primeros ciudadanos que se han acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo y lo ha hecho, acompañada por el grueso de los miembros de la Mesa, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz; el secretario general del grupo parlamentario Vox, José María Figaredo; y la portavoz de Sumar, Verónica Barbero; y diversos diputados.

La presidenta del Congreso ha dicho que es un "placer" poder recibir "a los auténticos jefes de esta casa", que son los ciudadanos, en una legislatura "que está siendo, sin duda", intensa" pero en la que, según ha puesto de relieve, también "hay muchísimo trabajo bien hecho". En concreto, ha destacado que el Congreso lleva aprobadas 64 iniciativas legislativas, entre ellas dos reformas de la Constitución española.

Armengol ha subrayado, además, que el Congreso se abre de nuevo a los ciudadanos como cierre de una semana "importante" para la casa, con la visita del Papa León XIV, de quien ha recordado sus palabras llamando a la "concordia" y al "respeto necesario" para poder seguir afrontando los retos como sociedad.

Preguntada en este punto si cree que ese llamamiento al respeto se cumplió en el Pleno de esta semana, Armengol se ha limitado a dejar constancia de su "insistencia" en pedir "respeto" y "educación" a sus señorías.

"Ésta es la casa de la pluralidad política por excelencia y, por tanto, es normal que haya debates intensos y vehementes, así como contraposición de ideas, pero creo que también sería normal que siempre fueran dentro del respeto --ha defendido--. Creo que cuando uno necesita tirar de un insulto para argumentar es que le falta argumento".

UN TONDO DE CLARA CAMPOAMOR COMO NOVEDAD

En la breve charla que ha mantenido con los primeros ciudadanos que han pisado el Vestíbulo de Isabel II, donde comienza el recorrido por el Congreso, Armengol les ha informado de que por primera vez en esta sala se podía ver "por fin" un tondo de una mujer, en este caso de Clara Campoamor, y de que "pronto" colocarían las de ocho diputadas de la Segunda República.

También ha confesado a los medios que entre las conversaciones que ha mantenido con los ciudadanos le ha "tocado el corazón" un inmigrante que está en proceso de regularización porque ha agradecido "muchísimo" la posibilidad de poder sentirse parte del país "al que está sirviendo desde hace tiempo".

Ésta es la sexta vez que el Congreso abre al público sus puertas en la presente legislatura y la trigésima primera edición de esta iniciativa que instauró el 'popular' Federico Trillo. En esta ocasión, los visitantes tendrán la oportunidad de hacer un itinerario por la Cámara que incluye una visita al hemiciclo, el espacio más fotografiado en estas Jornadas.

DOS EXPOSICIONES DURANTE EL RECORRIDO

Pero, además, el Congreso ha organizado dos exposiciones. Así, además de pasear por los salones más populares, los ciudadanos podrán disfrutar durante el recorrido de la muestra 'Momentum 1977, una exposición fotográfica compuesta por 12 retratos de representantes de partidos políticos de la Transición y otras instantáneas históricas realizadas por Alberto Schömmer.

Además, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara Baja ha preparado una exposición para conmemorar el 50º aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, una ley que abrió el camino hacia la democracia.