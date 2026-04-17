Sánchez y Lula da Silva presiden la I cumbre España-Brasil en el Palacio de Pedralbes de Barcelona

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil, a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva ya se encuentran reunidos este viernes en Barcelona, dando comienzo a la I cumbre bilateral España Brasil en la que participan una decena de ministros de cada país y se saldará con la firma de varios acuerdos en materia económica, social, y sobre innovación tecnológica y digital.

Los primeros en llegar al Palacio de Pedralbres fueron los ministros de las dos delegaciones, que pasaron unos minutos conversando de manera informal antes de la llegada de los líderes.

Sánchez recibió a Lula a las 11:00 horas con honores militares y el presidente brasileño saludó efusivamente a los ministros españoles, con un leve despiste de protocolo que le hizo retroceder a la carrera.

Tras la foto de familia, comenzaron las reuniones en el formato habitual de las cumbres, ambos presidentes en bilateral y en paralelo cada ministro con su contraparte.

La delegación española la completan las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz y el ministro de la Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López.

Una vez terminen las reuniones, seguirá la firma de acuerdos, con un primer bloque económico y comercial en ámbitos de especial interés como los minerales críticos y el apoyo al emprendimiento. Otro sobre cooperación en innovación, ciencia y cultura y un tercero sobre acuerdos de carácter social, sobre lucha contra la violencia hacia las mujeres y la igualdad racial.

Se trata de la primera cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno que España mantiene con un país iberoamericano y el primero de la serie de actos de este fin de semana en Barcelona, que reúne a dirigente de la izquierda de todo el mundo.

El sábado se celebra la IV Reunión en defensa de la democracia, también auspiciada por España y Brasil, en la que también participan el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la de México, Claudia Sheinbaum, Uruguay, Yamandú Orsi, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y los líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados. En paralelo, viernes y sábado se celebra el evento 'Global Progressive Mobilisation' organizado por el PSOE.