Arranca las votaciones de las primarias impulsadas por Podemos con Irene Montero como aspirante a candidata

La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles han arrancado las primarias abiertas a toda la izquierda impulsadas por Podemos para elegir referentes electorales para los comicios del 29N y a las que se ha presentado como candidata la exministra de Igualdad y secretaria política de la formación, Irene Montero.

La formación morada planteó estas primarias como condición para la unidad con los partidos de Frente Amplio y dirimir, ante sus diferencias, el peso de cada sector desde la votación de los simpatizantes de izquierda.

Sin embargo, los cuatro partidos del socio minoritario respondieron a los morados que primero había que sentarse en una mesa de negociación y acordar entre todos el método de elección de los candidatos de una futura coalición.

Además, estas primarias llegan después del acuerdo de colaboración entre Podemos y ERC para las elecciones generales en Cataluña, que implica que los morados no concurrirán en la comunidad y que los republicanos incluyen a candidatos morados en Barcelona y Tarragona como independientes. En estas primarias aparecen candidatos a esas dos plazas.

CONTEO PROPORCIONAL POR EL MÉTODO DOWDALL

Para las votaciones se utilizará el método proporcional de conteo Dowdall, que será corregido a posteriori si es necesario para aplicar la paridad que exige la actual legislación electoral.

Por otro lado, queda fijado que el candidato con más voto como aspirante a la Presidencia del Gobierno tendrá el primer puesto en la lista electoral por la circunscripción de Madrid.

Las votaciones han arrancado desde las 8 horas del 14 de octubre y durarán hasta la medianoche del día 15. La publicación de los resultados será el día 16 a las 12 horas, figura en la web 'www.primarias.info'.

Precisamente el viernes 16 es el último día para poder presentar coaliciones electorales a los comicios del 29N, con posturas alejadas actualmente entre Podemos y Frente Amplio.