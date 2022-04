Arrimadas defiende a la ministra Robles y sostiene que se investigó "bastante poco" a los independentistas

Confirma que Ciudadanos votará en contra del plan anticrisis del Gobierno, con "medidas obsoletas"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves que comparte las explicaciones ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el supuesto espionaje a políticos catalanes con el sistema Pegasus, al tiempo que ha sostenido que se investigó "bastante poco" a los independentistas en el año 2017 ante la celebración, aquel 1 de octubre, del referéndum ilegal.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la líder de Ciudadanos ha salido en defensa de la ministra de Defensa, al señalar que quien debe dimitir en el Gobierno --al contrario de lo reclamado por algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez-- "no es Robles, ni muchísimo menos", sino "todos los demás" ministros.

"Robles tiene razón, comparto lo que dijo, pero la diferencia es lo que dice Robles y lo que hace el Gobierno de Robles", ha precisado Arrimadas, para considerar de "aurora boreal" que el Ejecutivo quiera incluir a las formaciones independentistas del Congreso en la comisión de secretos oficiales sin tener asegurado el apoyo de esos mismos socios a su plan anticrisis, cuya votación va a tener lugar hoy en la Cámara Baja.

A juicio de Arrimadas, "si es legal y no se ha incumplido ninguna norma, no es espionaje, es investigación". "En un Estado de derecho suena mejor que se investiga, y se les investigó bastante poco, siempre legalmente, en el 2017", ha resaltado, antes de preguntarse cómo "fue posible" que los independentistas utilizaran los datos personales de los catalanes "para hacer un censo ilegal y no pasara nada".

De momento, "lo que sabemos es que no hay ninguna prueba ni indicio de ninguna ilegalidad", ha dicho Arrimadas en alusión a las explicaciones del Gobierno, aunque la presidenta del partido naranja ha reprochado a Moncloa que, "si no hay ninguna ilegalidad, por qué arrastra así" al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Por supuesto que hay que investigar legalmente a los condenados, que están diciendo públicamente que van a delinquir", ha justificado Arrimadas, tras ser preguntada por las nuevas informaciones que apuntan a que el Gobierno autorizó espiar a casi una veintena de líderes del movimiento independentista Tsunami Democràtic.

EN CONTRA DEL PLAN ANTICRISIS

Además, Arrimadas ha confirmado que Ciudadanos va a votar este jueves en el Congreso en contra del Plan de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, porque, a ojos de su partido, la situación económica, agravada por la inflación, ha cambiado "tanto" que "muchas de las medidas" han quedado "totalmente obsoletas" desde las reunión de propuestas que mantuvieron con el Gobierno a mediados de marzo.

Desde entonces, el Gobierno "no ha querido aceptar absolutamente nada" de las propuestas de Ciudadanos, como bajar impuestos o deflactar el IRPF de acuerdo con la inflación, ha criticado la presidenta de Ciudadanos. "Sabemos a qué se han dedicado desde el 16 de marzo, a negociar con Bildu y Esquerra. Hoy mismo les van a meter en la comisión de secretos oficiales y estoy convencida de que sacarán con ellos" el plan anticrisis, ha agregado.