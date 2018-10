Artadi coincide con Ponsatí en que "todo no se hizo bien" y dice que tienen parado el Consell de la República

Publicado 27/06/2018 14:26:43 CET

Ofrece diálogo y negociación a Sánchez y le pide "hechos y no palabras"

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha coincidido este miércoles con la exconsellera Clara Ponsatí, que en los últimos meses ha puesto en duda decisiones del Govern cesado y del movimiento independentista: "Es cierto que todo no se hizo bien".

En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, ha defendido que Cataluña avanzó en la pasada legislatura hacia la independencia pero no logró "todos" los objetivos del Govern de Carles Puigdemont.

Artadi se ha mostrado convencida de que todo el soberanismo está en un "debate interno sobre qué se hizo mejor y qué no, y cómo se tiene que encarar el movimiento", y ha pedido hacerlo desde el punto de vista de que nadie tiene la verdad absoluta.

Ponsatí ha hecho afirmaciones como que el Govern de Puigdemont jugó al póquer con el proceso soberanista e iba "de farol", y recientemente acusó al PDeCAT y ERC de estar más preocupados por mantener sus posiciones y sus nóminas que por la unidad del soberanismo.

Artadi no ha entrado en el detalle de las declaraciones, pero ha explicado que le une una estrecha amistad con la exconsellera, y ha concluido que es cierto que aquel Govern no lo hizo todo bien y que el movimiento independentista debe reflexionar sobre sus retos.

PARADO EL CONSELL DE LA REPUBLICA

Ha admitido que el Govern tiene "parados" los planes que tenía para los líderes soberanistas en el extranjero, como el Consell de la República: lo ha justificado porque están a la espera de que se resuelvan las euroórdenes, y ha asegurado que no renuncia a sus planes.

Ante las críticas de la CUP, que ha tildado de autonomista al Govern, Artadi lo ha negado y ha replicado a los anticapitalistas que, si la Generalitat fuera autonomista, en estos momentos no habría exconsellers en la cárcel como el caso de su antecesor en el cargo, Jordi Turull.

"Me cuesta un poco que tengamos todo el día que justificar que no somos autonomistas. Si lo fuéramos, aquí estaría sentado el conseller Turull, pero no lo está por no ser autonomista", ha zanjado.

Artadi ha insistido en que no renuncia a la independencia, pero no ha aclarado a través de qué acciones la piensa seguir defendiendo, y ha reiterado que habrá "ventanas de oportunidad" en esta legislatura para tratar de implementarla.

REUNIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ

También ha asegurado que el Govern, pese a no renunciar a la república, aboga por el diálogo y la negociación con el nuevo Gobierno central, y ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que su predisposición a abordar la situación catalana se haga con "hechos y no palabras".

Ha utilizado la expresión 'hechos y no palabras' por ser un eslogan de campaña que utilizó el PSC hace años, y ha deseado que la "gran expectativa" que ha generado Sánchez, se concrete en mejoras para Cataluña.

Artadi ha pedido a los comuns que colaboren en el diálogo entre Generalitat y Estado, y ha recordado al líder de Podem en Cataluña, Xavier Domènech, que su partido puede tener mucha incidencia en el Gobierno central: "Vosotros sois los que le podéis dar estabilidad o no".

La portavoz ha asegurado que no prevén reclamar una negociación global sobre una nueva financiación autonómica en España: el Govern sigue afirmando que Cataluña está mal financiada, pero como Sánchez ya ha dicho que "no piensa mover ni un dedo" en este tema, la Generalitat no entrará tampoco en él.

¿COLABORÓ CON EL 155?

Algunos partidos han preguntado a Artadi por las palabras de quien fue secretario de Estado para las Administraciones Territoriales durante el 155, Roberto Bermúdez de Castro, que elogió que Artadi y el ahora vicepresidente Pere Aragonès habían colaborado "activamente" para aplicar este artículo de la Constitución.

Artadi ha ironizado con que siempre es bueno recibir halagos, pero ha añadido que nunca habló con él mientras ella fue alto cargo de la Generalitat y solo se vieron una vez siendo ya ella diputada de JxCat en el Parlament.