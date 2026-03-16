Asesor del PPCV que contradijo a los escoltas sobre la llegada de Mazón al Palau se niega a hablar en el Congreso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Josep Lanuza Navarro, asesor externo del PPCV que el pasado 23 de febrero afirmó ante la jueza que lleva el caso de la dana de Valencia que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón llegó al Palau "sobre las 19.30 horas" --contradiciendo la versión ofrecida por los escoltas el exmandatario que sitúan esa llegada más cerca de las 20.00 horas--, se ha negado a contestar este lunes a las preguntas que le han formulado los miembros de la comisión de investigación del Congreso.

Lanuza explicó en el juzgado que Mazón llegó a la sede de la Presidencia "sobre las 19.30 horas" y que hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse juntos al Cecopi. La jueza Nuria Ruiz Tobarra le recordó que los escoltas del expresidente declararon que, cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida y que, como mucho, estuvo arriba unos diez minutos.

Los portavoces de la comisión le querían preguntar por la versión que él dio en el juzgado, pero no han logrado que el compareciente rompiera su silencio.

"Ya me expliqué delante de la jueza y ya he colaborado con la institución que realmente tiene las competencias para saber qué pasó o si hay alguna responsabilidad penal", se ha justificado Lanuza, que ha mostrado su respeto por la tarea de los comisionados, pero ha reivindicado su derecho a guardar silencio, una vez que ha cumplido con la obligación de acudir a la comisión.

LAMENTABLE Y MIRERABLE

"No voy a responder, entiendan mi posición", ha reiterado ante los intentos que ha hecho la diputada de Compromís, Àgueda Micó, la primera en intervenir, que ha tachado de "lamentable" que el compareciente no colabore con el Congreso. "Así nos lo ponen más díficil para conocer la verdad, la reparación y la justicia que buscamos", ha dicho.

Pese al silencio de Lanuza, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna le ha formulado sus preguntas y le ha recriminado que en lugar de responder se dedicara a mirar el móvil mientras le interpelaba. "Tanto asesoramiento para que su asesorado, el señor Mazón, acabara dimitiendo y pasara a la historia de este país y de la Comunidad Valenciana como un criminal, como un irresponsable y como un negligente", le ha soltado el diputado morado, antes de concluir que "quien no quiere colaborar es porque tiene algo que ocultar". "Son todos ustedes lamentables", ha remachado.

De su lado, la diputada de ERC Teresa Jordà ha dejado claro al compareciente que actitudes "cobardes" como la suya no van a hacer que la comisión de investigación ceje en su empeño de "conocer la verdad" porque es lo que merecen las víctimas de la dana.

Según Jordà, o bien Lanuza "se equivoca en el tiempo que dice que duró su reunión con Mazón --20 o 25 minutos-- "o bien se equivocan todos los demás testigos" que apuntan que el president sólo tardó 10 minutos en bajar de su despacho desde que llegó al Palau. "¿Usted debería estar explicando qué recuerda o quizá debería estar defendiendo el relato que construyó después de los hechos para proteger responsabilidades políticas?", le ha preguntado.

CÓMPLICE DE LA NEGLIGENCIA

En nombre de Sumar, el diputado de IU Nahuel González le ha avisado de que con su silencio "se pone el foco de culpabilidad de aquellos trágicos días", le ha recriminado que acuda al Congreso para "burlarse de los valencianos" y le ha señalado como "cómplice" de la "terrible negligencia" que, a su juicio, fue la gestión de la emergencia.

González ha invitado a Lanuza a pedir perdón, pero él ha insistido en que no iba a contestar a nada porque todo lo que tenía que "aclarar" ya lo dijo en el juzgado de Catarroja. "No tiene vergüenza ¿tanto miedo le da la verdad? Su silencio le va a perseguir toda su vida. Es muy miserable mantener esta actitud con tantos muertos para defender a su partido y mantener su puesto de trabajo", le ha soltado el representante de Sumar.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, le ha reconocido que podía no contestar a las preguntas de los comisionados si no quería, pero le ha puntualizado que no puede invocar un "derecho" para no hacerlo porque ese derecho sólo asiste a quienes "comparecen en calidad de investigados en un procedimiento judicial para poder salvaguardar su legítimo derecho a la defensa".

VOX: NO HAN SABIDO GANAR EL RELATO

"Usted ejerce una opción voluntaria, pero no un derecho y así comete un profundo error, uno más de los que han cometido en materia de comunicación", le ha espetado, echando en cara al asesor del PPCV que a día de hoy en su partido sigan "descolocados ante la manipulación interesada de ciertos medios afectos al sanchismo".

Según Gil Lázaro, los 'populares' valencianos "no han sabido ganar la batalla del relato" y siguen "estando a merced de un discurso sectario". "Y no me extraña viendo el error mayúsculo de su actitud de hoy".

RELATOS FALSOS E IGNOMINIOSOS

La socialista Marta Trenzano ha dado por hecho que Mazón se llevó a Lanuza al Cecopi, donde "no pintaba nada", porque "había que controlar la comunicación como le habían dicho desde Génova", pero "no para ofrecer una comunicación veraz que sirviera para dar alivio a la ciudadanía", sino para hacer "relatos falsos, ignominiosos y manufacturados" con el fin de "resguardarse el trasero"

Así, ha dado por hecho que el compareciente mintió cuando situó a las 19.30 horas la llegada de Mazón al Palau, que supo de las conversaciones que tuvo el president mientras iban al cecopi y en el centro y que supo que se barajó enviar un mensaje mucho antes de lo que se envió, "pero no lo quiere contar".

El único portavoz que no se ha referido al silencio del compareciente ha sido el diputado del PP César Pérez Sánchez, quien se ha limitado a reiterar sus críticas al Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Júcar por no hacer las obras que el PPCV reclama en Valencia y por su actuación los días previos y posteriores a la mortífera dana.