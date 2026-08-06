La Asociación de Vecinos del Príncipe cifra en más de 4.800 los menores migrantes en la barriada ceutí

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press

"Hemos tenido que parar porque es un caos; siguen viniendo pidiendo apuntarse", afirma su presidente CEUTA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso ha elaborado un registro de carácter oficioso con el que asegura haber contabilizado 4.860 personas migrantes, todas ellas identificadas por la entidad como menores extranjeros no acompañados, que permanecen en la barriada una semana después de la entrada masiva registrada en Ceuta. Un censo, que carece de carácter oficial, pero cuya intención es trasladar la documentación recopilada a las administraciones competentes.

El presidente de la asociación, Ahmed Enfed-Dal, ha explicado que la iniciativa surgió tras advertir que las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno, que sitúan en unas 2.500 las personas migrantes que permanecen actualmente en la ciudad, "no coincidían con la realidad que viven los vecinos".

"Queríamos conocer el número real de personas que continúan en el barrio", ha señalado. Según ha detallado, el registro se ha elaborado a partir de los datos facilitados voluntariamente por las personas que han acudido a la sede de la asociación durante los últimos días.

La entidad ha decidido interrumpir el recuento tras alcanzar las 4.860 inscripciones, aunque asegura que continúan llegando migrantes interesados en figurar en el listado. "Hemos tenido que parar porque esto es un caos. Siguen viniendo a la asociación pidiendo apuntarse", ha afirmado Enfed-Dal, quien ha insistido en que la inmensa mayoría de las personas registradas son menores de edad, principalmente de entre 15 y 17 años, aunque también han identificado niños de entre 11 y 13 años.

El responsable vecinal ha reconocido que el censo carece de carácter oficial, pero ha asegurado que su intención es trasladar la documentación recopilada a las administraciones competentes para reclamar la habilitación de recursos de acogida urgentes.

"Queremos recursos para que no estén en la calle. Los recursos ya vienen tarde; se podían haber habilitado el primer día", ha manifestado.

RECEPCIONAN AYUDA HUMANITARIA

El presidente ha propuesto la utilización de instalaciones como polideportivos o cualquier otro espacio que permita ofrecer alojamiento temporal a los menores mientras se normaliza la situación. "Me da igual si es un colegio, un pabellón o un acuartelamiento. Lo importante es que esos niños estén protegidos", ha añadido.

Enfed-Dal también ha expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes que permanecen en la barriada y ha asegurado que la asociación presta asistencia básica, especialmente mediante el reparto de productos de higiene, alimentos y ropa gracias a las donaciones de los vecinos.

La sede vecinal se ha convertido durante los últimos días en un punto de recepción de ayuda humanitaria. Según ha explicado su presidente, residentes del barrio entregan alimentos, bebidas, ropa y productos de primera necesidad que posteriormente son distribuidos entre los migrantes.

Además, la asociación ha recibido recientemente 150 bolsas de alimentos facilitadas por el área de Menores de la Ciudad Autónoma. No obstante, Enfed-Dal ha indicado que la cantidad resulta insuficiente para atender a todas las personas que permanecen en la zona, por lo que han priorizado el reparto entre los menores de menor edad.

La Ciudad Autónoma ha anunciado la habilitación de nuevos recursos de acogida para menores, mientras que la Delegación del Gobierno mantiene que el número oficial de personas migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva es de unas 2.500, una cifra que difiere del recuento realizado por la asociación vecinal en el entorno del Príncipe Alfonso.