Los aspirantes a liderar NNGG llegan a un acuerdo con el candidato de Madrid como presidente y el de Murcia de número 2

Archivo - El presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, interviene durante la clausura la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes a presidir Nuevas Generaciones del PP han decidido unirse para llegar al XVI congreso que la organización juvenil celebrará los días 10 y 11 de julio en Valladolid con una única candidatura que encabezará Ignacio Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dancausa y Antonio Landáburu, presidente de NNGG de Murcia, han alcanzado los avales necesarios --un mínimo de 250 que debían proceder al menos 140 de ellos de siete CCAA diferentes-- y han difundido un comunicado conjunto en el que anuncian que el madrileño liderará la organización y el murciano asumirá la vicepresidencia.

"Tras haber alcanzado los dos candidatos los avales necesarios para presentarnos al XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España, hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible", aseguran en el mensaje que han colgado en redes sociales.

PARA SER CANDIDATO: UN MÍNIMO DE 250 AVALES DE AL MENOS 7 CCAA

Dancausa y Landáburu han difundido un video junto a la diputada del PP en las Cortes valencianas Candela Anglés --que también aspiraba a presidir NNGG-- en el que los tres explican que han decidido unir su "fuerza" ante el cónclave de julio.

El plazo para la presentación de avales finalizó este pasado miércoles 3 de junio. Según el Reglamento, para ser proclamado candidato a la presidencia nacional de NNGG es necesario "presentar el apoyo de, al menos, 250 afiliados". "Dichos avales deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas", precisa.

El comité organizador se reúne este 4 de junio para proceder a la proclamación oficial de las candidaturas, pero finalmente los aspirantes han llegado a un acuerdo y concurrirán con una única lista al cónclave de Valladolid.