Aterriza el primer avión militar con 171 evacuados de Oriente Próximo, de donde han salido 3.000 españoles

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer avión fletado por el Ministerio de Defensa con 171 evacuados de Oriente Próximo, entre los que había españoles y ciudadanos de otras nacionalidades, principalmente europeos, ha aterrizado a primera hora de la mañana en la base aérea de Torrejón, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones en RAC1, recogidas por Europa Press, ha indicado que a bordo del vuelo que partió de Omán el jueves por la tarde han llegado 171 personas, entre las que "la inmensa mayoría son españoles". Pero ha precisado que también se han repatriado "ciudadanos de la Unión Europea, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Hungría y también algún ciudadano de América Latina e incluso un ciudadano de Vietnam".

Según el ministro, hasta el momento se ha conseguido evacuar a "más o menos unos 3.000" españoles desde toda la región, habida cuenta de que se están utilizando también vuelos comerciales y no solo aviones militares, de entre los 31.000 que había en Oriente Próximo en el momento en que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán el pasado sabádo y Teherán respondió atacando a los países de la región.

El ministro ha aclarado que quienes quieren regresar a España "son una minoría" ya que "la mayoría evidentemente son residentes y el grueso de ellos no se plantean el retorno en estos momentos".

Entre quienes han conseguido evacuar figuran 22 españoles que salieron la víspera desde Irán por tierra hacia Azerbaiyán, en una operación especialmente complicada, y que llegarán a lo largo del día, tras pasar por Bakú y Estambul, en dos vuelos a Madrid y Barcelona, ha explicado, indicando que ahora mismo en este país no quedan más españoles que quieran salir. En Irán había algo más de 150 españoles.

Albares ha indicado que a lo largo del día se espera que salgan más vuelos comerciales desde Dubai y también hay otro vuelo del Ejército del Aire "en marcha que, si todo va bien, saldrá mañana también desde Mascate hacia la base de Torrejón".