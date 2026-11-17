El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid han acordado reabrir una causa contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, por una querella de Samuel Vázquez, portavoz de Vox sobre Seguridad e Inmigración.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan el archivo de la causa por "unos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación, coacciones o acoso, imputables a los querellados, altos cargos de la Dirección General de la Policía".

La titular del juzgado de instrucción encargado de la causa acordó el pasado mes de enero el sobreseimiento del caso, una decisión contra la que la representación de Vázquez presentó un recurso a la Audiencia de Madrid. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron que confirmase el archivo, señala el auto.

No obstante, los magistrados consideran que "el resultado de las diligencias de instrucción sí permiten conformar unos hechos que indiciariamente pueden colmar los tipos delictivos denunciados".

Por ello, "debe procederse a la incoación de procedimiento abreviado, cuyo auto inicial, que pone fin a la instrucción y acota los hechos y las personas que pueden ser objeto de acusación, ni prejuzga la culpabilidad de los investigados, ni de ninguna forma excluye su inocencia", concluyen.

DENUNCIÓ "HOSTIGAMIENTO SUCESIVO Y COACTIVO"

Y es que "solo posibilita el juicio de acusación que se abre con la fase intermedia, y hasta la apertura del juicio oral si hubiera parte acusadora que sostenga tal pretensión", indican, "pues solo con la plenitud probatoria que se desarrolla en el plenario, convenientemente valorada en la más importante de las resoluciones judiciales cuál es la sentencia, se puede dar cumplida satisfacción a todas las pretensiones en juego".

Así, acuerdan que el recurso "debe ser estimado, dejando sin efecto el sobreseimiento libre", y procediendo a transformar las diligencias al procedimiento abreviado.

La Audiencia Provincial indica que Vázquez está denunciando "una determinada conducta de hostigamiento sucesivo y coactivo, por parte de sus superiores --los investigados-- coincidente en el tiempo, con una etapa en la que" él como querellante "estaba implicado en una actividad pública y mediática, en tanto presidente de una asociación civil".

En este periodo, añade, "le fueron incoados 'de oficio' una sucesión de hasta seis expedientes", y también se le denegó una excedencia "para presentarse por una determinada lista electoral".