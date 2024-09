La Audiencia Nacional accede a que Rajoy, Cospedal o Zoido declaren como testigos en el juicio de 'Kitchen'

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha aceptado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido declaren como testigos en el juicio que se celebrará por la denominada 'Operación Kitchen', tal y como pedían las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos.

Así se desprende de un auto de este mismo miércoles donde la Sala de lo Penal acepta la práctica totalidad de las pruebas testificales propuestas por las partes.

En su escrito de acusación, el PSOE pedía la declaración como testigos de Rajoy, Cospedal, Zoido, el ex director general de la Policía Nacional Juan Ignacio Cosidó y el ex consejero madrileño Enrique López, entre otros 50 nombres. A ellos se suma la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, también reclamada como testigo por Podemos.

No obstante, la AN rechaza reclamar al Ministerio de Interior que elabore un informe que detalle el coste total de la denominada 'Operación Kitchen', para "determinar el daño y perjuicio económico ocasionado al erario público", tal y como solicitaba la acusación socialista.

La Sala de lo Penal justifica esta negativa en que "se trata de una diligencia de investigación más propia de la fase de instrucción ya cerrada, sin que este tribunal deba practicarla por exceder de sus competencias, además de por ser innecesaria e inútil a los efectos enjuiciados, debiendo estarse a lo actuado".

En cuanto al inicio del juicio, la Audiencia Nacional advierte de que, "debido a la saturación de plenarios que actualmente tiene este tribunal", de momento no puede convocar a las partes para fecha alguna.

GARCÍA CASTAÑO QUEDA FUERA

Fue el pasado octubre cuando el juez instructor Manuel García Castellón acordó la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la ex cúpula de Interior por 'Kitchen', el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

Además del ex ministro de Interior, el juez envió a juicio a su ex secretario de Estado Francisco Martínez, al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la causa José Manuel Villarejo y al ex chófer de los Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Sin embargo, respecto al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, la AN le excluye de la lista de acusados porque "ya se le apartó del procedimiento en fase de instrucción, por sus acreditados y graves padecimientos psíquicos y físicos".