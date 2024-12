La Audiencia Nacional descarta investigar al exCEO de Globalia por falso testimonio en el 'caso Koldo'

Considera que no se puede afirmar que las supuestas manifestaciones falsas afecten a "hechos sustanciales" de la causa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha descartado investigar al que fuera CEO de Globalia Javier Hidalgo por falso testimonio en el 'caso Koldo' al considerar que no existen elementos suficientes para hacerlo.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda descartan la pretensión de la asociación Liberum asegurando que "no ha aportado elementos suficientes que permitan afirmar --con la concurrencia de circunstancias especialmente indicativas de la falta de verdad que cabe exigir en esta fase de instrucción-- que las manifestaciones del testigo que la parte recurrente considera falsas afectan a hechos sustanciales del presente proceso".

El tribunal, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, explica que la deducción de testimonio en fase de instrucción por posible delito de falso testimonio exige la concurrencia de circunstancias especialmente indicativas de la falta de verdad.

En este sentido, la Sala indica que dichas manifestaciones inveraces deben afectar a algún extremo esencial para el objeto del proceso, y no a cuestiones que resultan intrascendentes en relación con el citado objeto.

Fue el pasado 14 de octubre cuando trascendió que Liberum, que ejerce la acusación popular, pedía al juez que ordenara investigar si Hidalgo había incurrido presuntamente en un delito de falso testimonio en su declaración como testigo el pasado 12 de septiembre en la Audiencia Nacional.

En ese escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la asociación reclamaba la "deducción de testimonio" a Hidalgo tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apreciar "incongruencias" entre su declaración y lo recogido por los agentes.

La acusación incidía en que Hidalgo aseguró en sede judicial que no conocía las relaciones comerciales o vínculos entre el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Al hilo, subrayaba también que el testigo negó haberse reunido con Koldo García o haber "hablado de manera personal" con él.

Liberum recuperaba un mensaje de Hidalgo a De Aldama que consta en el informe: "Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizo. He hablado con Koldo (...) Me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo".

Para la asociación, quedaba "evidenciado" que el exCEO de Globalia "habló, se reunió y tuvo comunicación con las personas que en su declaración negó".

"Por lo tanto, la pregunta es que, si no dijo la verdad, y circunscribiéndonos en los estrictos términos del procedimiento, entendemos hay indicios para determinar que su participación en la trama tuvo trascendencia en los presentes hechos y por lo tanto queda justificada la deducción de su testimonio", concluía.

El juez desestimó la petición de Liberum señalando que la Sala de lo Penal delimitó su declaración como testigo a su relación o la de su compañía en el transporte de mascarillas que Soluciones de Gestión, empresa clave de la trama, debía suministrar a los entes dependientes de Transportes.

"Preguntado el testigo sobre esta cuestión referida a un determinado periodo de tiempo --julio de 2020-- no se aprecia que esté faltando a la verdad salvo que se demuestre lo contrario", afirmó el juez.

INSISTE EN EL PAPEL DE GLOBALIA

En su recurso, Liberum explicaba que Air Europa y Globalia, de lo instruido, "constituyeron una pieza sustancial en el negocio o trama de los contratos de mascarillas" que se investigan, y "formaban parte de la estructura, siendo indispensable su presencia (...) porque el comisionista y conseguidor poliédrico Víctor de Aldama trabajaba para Globalia y por ende para Air Europa".

Insistía en que Hidalgo en su testifical "faltó a la verdad" y no se limitó a caer en "meras contradicciones" y lamentaba que el auto del juez que rechazaba una investigación contra Hidalgo por falso testimonio "esquivó estas claras mentiras" y se apoyó en que el papel de Air Europa no era objeto de la causa.

Frente a eso, Liberum resaltaba que no se podía decir "de forma dogmática" que el objeto del procedimiento era única y exclusivamente los contratos mercantiles entre la empresa Soluciones de Gestión y las diferentes administraciones públicas dado que lo investigado "trasciende esta perspectiva reduccionista".

Así, ponía de ejemplo que también es objeto de esta fase instructora el destino del dinero mediante un entramado de empresas hasta cuentas bancarias en el extranjero.

"HABLÓ, SE REUNIÓ Y TUVO COMUNICACIÓN"

Tras esto, la acusación popular hacía un pormenorizado análisis del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 9 de octubre y de los audios anexos que recogen conversaciones de Hidalgo con el conseguidor para luego insistir en que "ha quedado evidenciado que --Hidalgo-- habló, se reunió y tuvo comunicación con las personas que en su declaración negó".

"Los silencios y las repetitivas negaciones con monosílabos a las preguntas concretas planteadas en la declaración en calidad de testigo Javier Hidalgo, no solo supusieron evidentes falsedades tal como ha quedado evidenciado por las investigaciones recogidas en los informes de la UCO, sino que también, han dificultado la razón de ser de la función de la Administración de Justicia, esto es, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los sujeros implicados", añadía.

Liberum consideraba que esas negaciones de Hidalgo se debían a que "de admitir y reconocer" reuniones con investigados, "debía a continuación dar explicaciones sobre su contenido y alcance, cosa que a toda costa debía evitar, faltando así a la verdad".

Por otro lado, rebatía la posición del juez de acotar la investigación a los contratos para la compra de mascarillas y señalaba que incluso en la exposición razonada al Tribunal Supremo, el propio instructor destacó que el rescate de Air Europa era relevante.