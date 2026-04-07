La Audiencia Nacional desestima incluir a Ábalos y Koldo como investigados en el 'caso hidrocarburos'

Archivo - El exministro José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso hidrocarburos' ha rechazado citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que el magistrado Santiago Pedraz se opone a la solicitud formulada por la acusación popular para extender la investigación a Ábalos y Koldo.

Y para ello ha tenido en cuenta el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, para quien con esa pretensión "se está obviando que sobre estos hechos, respecto de Ábalos y Koldo, ya se sigue en el Tribunal Supremo" la causa por la que están siendo juzgados desde este martes.

Las acusaciones populares habían solicitado la imputación de ambos "sin perjuicio de solicitar posteriormente la investigación de otros sujetos, por su presunta participación en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho investigados en la presente causa".

Y argumentaban su petición tanto a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como en declaraciones testificales de la empresaria imputada Carmen Pano, que sostiene que llevó 90.000 euros en metálico, dentro de bolsas, a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

En esta causa, el juez Pedraz indaga en un supuesto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024. Entre los investigados se encuentra el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo' y también acusado en el Supremo.