La Audiencia Nacional estudia un recurso de la Fundación Franco contra la resolución del Gobierno que busca su extinción

Comparecencia de prensa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado admitir a trámite recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra la resolución del Ministerio de Cultura que insta su extinción definitiva, según ha comunicado este martes la entidad recurrente.

De esta manera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entrará a analizar las alegaciones de la Fundación Franco. Según precisan fuentes jurídicas, es habitual la admisión a trámite de recursos en ese orden jurisdiccional si no presentan defectos de forma.

El Ministerio de Cultura dirigido por Ernest Urtansun presentó el pasado abril una resolución para poner fin al proceso administrativo y que permite solicitar formalmente ante la justicia la desaparición "definitiva" de la FNFF.

El ministro declaró que la fundación "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "el menosprecio y humillación" a las víctimas del franquismo.

Ante esta resolución, la FNFF ha comunicado este martes que presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en el que argumenta que el expediente administrativo llevado a cabo por el Ejecutivo está "lleno de irregularidades" y critica que el Ministerio denegase el "testimonio de siete historiadores e investigadores" propuestos por la fundación.

La fundación ha señalado que dicha resolución "vulnera derechos y garantías constitucionales esenciales, así como diversos principios y normas del ordenamiento jurídico español".

Y ha argumentado que la FNFF es una organización "legalmente constituida" cuya actividad es "divulgativa", al tiempo que ha apelado a la "libertad de expresión".

"La admisión a trámite del recurso constituye un paso relevante para garantizar el control jurisdiccional de la actuación administrativa --sin que el poder quede inmune al mismo-- y para asegurar que cualquier medida que afecte al ejercicio de derechos fundamentales sea sometida al debido escrutinio judicial", ha indicado.