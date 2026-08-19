AUGC alerta a la directora general de la Guardia Civil de "riesgo biológico" para los agentes en Ceuta

Agentes de la Guardia Civil controlan la playa, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Tras la crisis migratoria desatada el pasado jueves 30 de julio. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una comunicación formal ante la Directora General de la Guardia Civil denunciando la exposición al "riesgo biológico" que sufren los agentes desplegados en Ceuta desde el pasado 30 de julio, reclamando la adopción "urgente" de protocolos de protección.

El escrito registrado este miércoles por el secretario jurídico de la asociación expone que las unidades desplegadas en la ciudad autónoma desarrollan funciones de rescate, identificación y custodia que implican un contacto físico "estrecho y prolongado" con fluidos corporales, secreciones respiratorias y enseres potencialmente contaminados, informa la AUGC en un comunicado.

La asociación ha advertido de que los agentes están expuestos a patógenos de alta gravedad como tuberculosis, hepatitis B y C, VIH o meningococo, además de brotes de sarna. Sobre este último punto, AUGC ha subrayado que el riesgo "no es hipotético", citando los 24 militares del Ejército de Tierra contagiados en la Ceuta y casos ya confirmados entre efectivos de la Policía Nacional.

"La prevención de riesgos laborales no consiste en reaccionar cuando ya hay contagiados, consiste en evitar que los haya. Actuar cuando el brote ya está declarado no es prevenir, es contar bajas", han señalado. Además, a través de esta reclamación buscan activar el procedimiento legal para que, en caso de enfermedad, esta sea declarada como accidente en acto de servicio.

MEDIDAS URGENTES

En concreto, la asociación ha solicitado una evaluación de riesgos específica con un calendario de ejecución y la dotación inmediata de Equipos de Protección Individual (EPI), incluyendo mascarillas FFP2 y FFP3, guantes para microorganismos, protección ocular y batas desechables.

Asimismo, han exigido la habilitación de puntos de lavado y vestuarios diferenciados para ropa limpia y contaminada, la desinfección periódica de vehículos, calabozos y alojamientos, y que la Administración asuma el lavado profesional de la uniformidad, que actualmente llevan a cabo los agentes en sus domicilios --lo cual prohíbe la normativa de riesgos laborales-- trasladando así el peligro de contagio a sus familias.

El escrito incluye otras medidas como el ofrecimiento formal y gratuito de vacunación (Hepatitis A y B, tétanos, triple vírica, entre otras) y una vigilancia de la salud específica con cribados de tuberculosis. AUGC ha reclamado además un protocolo post-exposición con profilaxis frente al VIH, la apertura de un registro de personal expuesto para facilitar futuras declaraciones de accidente en acto de servicio, formación técnica sobre el uso de EPIs y el traslado inmediato de estas deficiencias a la Comisión de Riesgos Laborales.

Finalmente, si bien la asociación reconoce el esfuerzo y la "comunicación fluida" mantenida con la Jefatura de la Comandancia de Ceuta, subraya que estas medidas "de mayor calado" exceden las competencias locales y por eso deben ser autorizadas directamente por la Dirección General.