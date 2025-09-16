AUGC pide que la Comisión de Venecia inste a reformar la jurisdicción militar que afecta a derechos de guardias civiles

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido aprovechar la reunión de miembros de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para solicitar la reforma de la Sala Militar del Tribunal Supremo y "la jurisdicción militar en su conjunto".

"Es un órgano que todavía mantiene una estructura y funcionamiento que suponen un lastre para la igualdad y la justicia que merecen los guardias civiles en pleno siglo XXI", han defendido en un comunicado en el que advierten de que "miles de guardias civiles que siguen viendo sus derechos limitados por un modelo jurisdiccional anclado en el pasado".

De esta forma, la asociación ha abogado por antender a la "necesidad de la plena homologación de la jurisdicción militar al resto de jurisdicciones".

"Es la hora de la verdad para que los guardias civiles no sean tratados como ciudadanía de segunda, sino como lo que son, servidores públicos que protegen la seguridad de todos los ciudadanos", han añadido.