Aumenta un 16% los medios marítimos incautados a redes de narcotráfico dentro del Plan del Campo de Gibraltar

Narcolancha interceptada en Sancti Petri (Cádiz) con petacas con gasolina. - GUARDIA CIVIL

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar impulsado por el Ministerio del Interior permitió intervenir en 2025 un total de 348 medios marítimos usados por redes de narcotráfico que operan en la costa andaluza, lo que supone un 16,4% más que las 299 incautadas un año antes.

"Esto evidencia que el nivel de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentra en índices elevados de eficacia", ha sostenido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Vox se interesaba por las operaciones policiales para combatir la presencia de 'narcolanchas' y el fenómeno conocido como 'petaqueo'.

El Ministerio del Interior ha defendido los resultados del Plan del Campo de Gibraltar, que abarca a todas las provincias costeras andaluzas y Sevilla, por su incidencia en la desarticulación de organizaciones y grupos criminales vinculados al narcotráfico.

En concreto, ha valorado que se está "atacando sus estructuras de sostén económico y reduciendo el acceso a armas de todo tipo por parte de las mismas, especialmente a armas de fuego de alto calibre".

Vox se había interesado, especialmente, por la situación en Málaga, una provincia incluida en el Plan del Campo Gibraltar dos años después de entrar en vigor esta estrategia. "Desde la integración de la provincia de Málaga en el año 2020, y hasta la finalización del año 2025, se intervinieron más de 150 de esos medios marítimos en poder de redes criminales del narcotráfico", ha especificado.

En el año 2025, en la provincia de Málaga fueron aprehendidos 18 medios marítimos en poder de redes criminales del narcotráfico y se destruyeron un total de 12 embarcaciones de alta velocidad y 20 motores fuera borda de alto caballaje, previa autorización judicial.

PLAN EN VIGOR DESDE 2018

El Plan Especial del Campo de Gibraltar lanzado en 2018 ha sido renovado en 2026 con una dotación de 38,2 millones de euros en las mismas seis provincias andaluzas en las que ya opera, dejando un balance hasta ahora de más de 47.800 operaciones en las que se ha intervenido 2,2 millones de kilos de droga --el 85% hachís--, así como 3.100 armas de fuego o dos millones de litros de gasolina, según datos de Interior.

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska también ha cifrado en 244 los "incidentes" desde 2018 en operaciones policiales contra el narcotráfico en el marco del Plan Especial.

El dato lo facilitó en respuesta al PP, que quería saber el número de incidentes con uso de armas de fuego contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las medidas de protección que se facilitan actualmente a estas unidades, después de incidentes como el ocurrido en Isla Mayor (Sevilla) con un agente herido de gravedad por un disparo.

El Ejecutivo ha recordado que se ha llevado a cabo un refuerzo "muy considerable" de los recursos dotacionales de las unidades y servicios de las plantillas policiales afectadas, que han aumentado más de un 14%, con 26.262 agentes entre policías nacionales y guardias civiles --sin contar efectivos desplegados en comisión de servicios---.

El Ministerio del Interior ha subrayado que la inversión acumulada con cargo a la Secretaría de Estado de Seguridad supera los 75,5 millones desde que se lanzó este Plan en el Campo de Gibraltar con el cambio de Gobierno en 2018. "La lucha contra el crimen organizado es una de las prioridades, a diferencia de los que sucedió entre los años 2012 y 2018", ha enfatizado.