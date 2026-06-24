Las autoridades del este de Libia liberan a la española Alicia Armesto tras un mes detenida

Archivo - La española Alicia Armesto, detenida en Libia - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del este de Libia han liberado a la española Alicia Armesto, detenida hace un mes cuando formaba parte de una caravana que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza, según ha anunciado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

La confirmación de la liberación de Armesto se produce después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ya anunciara la víspera la liberación de dos ciudadanos transalpinos y de que la organización de la iniciativa, Global Sumud, hubiera adelantado que los diez voluntarios detenidos iban a ser puestos en libertad.

"Buenas noticias. La española Alicia Armesto por fin ha sido liberada y en estos momentos emprende su viaje de regreso a España para poderse reencontrar con sus familiares y amigos", ha señalado Albares en un mensaje remitido por su Ministerio. La familia de Armesto, secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, ha confirmado a Europa Press que están preparando su viaje de regreso.

El jefe de la diplomacia ha aprovechado para agradecer "todo el apoyo y las gestiones" que ha realizado la Embajada española en Libia así como el consulado al igual que la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio.

Armesto fue detenida el 24 de mayo junto con otros nueve voluntarios cuando se dirigían a Sirte para negociar con las autoridades el paso de la ayuda por el Ejército Nacional Libio que comanda el mariscal de campo Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el este de Libia.

Según denunció entonces el Ministerio de Exteriores del gobierno del este de Libia --no reconocido internacionalmente--, el arresto se debió a que habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales y obtener los permisos necesarios" para poder continuar su camino hacia Gaza.

Este mismo Ministerio anunció este martes el inicio de las deportaciones de los activistas "en cumplimiento de la decisión emitida por el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Bengasi", defendiendo que el cumplimiento del fallo "se ajusta al respeto a la soberanía del Estado libio" y asegurando que garantizará "la preservación del orden público y la seguridad nacional".