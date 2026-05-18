El PSOE niega que el resultado sea una derrota de Sánchez y lo ve un "fracaso" del PP: "No se emancipa de Vox"

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado hoy que los resultados de ayer en las elecciones andaluzas sean una derrota de Pedro Sánchez. Por el contrario, ha sostenido que se trata de un "fracaso" del PP nacional ya que "no se emancipa de Vox". En su opinión, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "se han metido en un lío" con el ciclo electoral de 2026.

En sendas entrevistas en 'La hora de la 1' de TVE y de 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, la portavoz de los socialistas ha asegurado que "ha sido un fracaso" la estrategia del PP "porque en las cuatro elecciones autonómicas el gran objetivo del Partido Popular nacional era alejarse de Vox y ser más independiente, y cada vez que se abren las urnas lo que se demuestra es que el Partido Popular no consigue ese objetivo".

Montse Mínguez también ha asegurado que, aunque la candidata del PSOE, María Jesús Montero, no ha obtenido los resultados esperados, estos no suponen una derrota del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "ni muchísimo menos". "Era un calendario estratégico y pensado desde Génova 13 y en las cuatro se demuestra que no han cumplido sus objetivos", ha defendido.

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