Montero "toma nota" de unos resultados que "no son buenos" y que vuelven a "colocar" al PSOE-A en la oposición

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, comparece para valorar el resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026.- MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha admitido este domingo que los resultados que su partido ha cosechado en las elecciones andaluzas de este 17 de mayo "no son buenos", porque los "colocan" en la oposición, y ha dicho que "toma nota" de lo que los ciudadanos han trasladado en las urnas.

Son ideas que la dirigente socialista ha trasladado durante su comparecencia para valorar el resultado de estas elecciones, en las que el PSOE-A ha empeorado su suelo electoral en Andalucía hasta quedarse en 28 escaños, dos menos que en junio de 2022, con un 22,7% de votos --1,3 puntos menos que en los anteriores comicios de hace cuatro años-- con el escrutinio casi al 100%.

María Jesús Montero ha comparecido en el hotel de Sevilla donde el PSOE-A ha realizado el seguimiento de la noche electoral acompañada de miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, y ha comenzado felicitando al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, como vencedor en estas elecciones, en las que el PP-A ha triunfado con 53 escaños, pero se ha quedado a dos de reeditar la mayoría absoluta que conquistó hace cuatro años.

Tras apuntar que ya había tenido ocasión de trasladar "personalmente" su enhorabuena a Juanma Moreno, y de agradecer su voto a los electores que han confiado en el PSOE-A en estas elecciones, la líder socialista ha indicado que su partido sabe "cómo tiene que administrar" los votos cosechados para que "la dignidad de Andalucía, sus servicios públicos, estén por delante y estén siempre guiándonos nuestras decisiones".

"Los ciudadanos nos colocan en la oposición", ha admitido la candidata socialista, que ha prometido que el PSOE-A ejercerá esa responsabilidad "con toda" su "iniciativa, capacidad, y con toda la movilización que podamos desarrollar" al "Gobierno de la derecha", para que se pueda "conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos", según ha añadido.

OPOSICIÓN "CON RIGOR"

Montero ha puesto de relieve que el PP-A, pese a haber ganado, "ha bajado en estas elecciones, y esto implica que tenemos que redoblar los esfuerzos", según ha considerado antes de transmitir a los andaluces que el PSOE-A "hace la oposición con rigor, planteando respuestas y propuestas" con las que "los ciudadanos" sean "los que ganen siempre".

"Esta tarea la seguiremos haciendo, como siempre, desde nuestro grupo parlamentario, y con la voz pública que tenemos que tener en toda la geografía andaluza para que cada día más los ciudadanos sean conscientes de cuáles son nuestras propuestas, los retos, los elementos futuros que tenemos que abordar" en esta comunidad, ha agregado María Jesús Montero.

La secretaria general ha admitido que los cosechados este domingo "no son unos buenos resultados" para el PSOE-A, que "siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar" y "quiere obtener la confianza de la mayoría social", ha subrayado antes de apostillar que en su partido toman "nota de lo que los andaluces" les "expresan a través de las urnas".

"Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces", ha prometido Montero, que ha remarcado que el PSOE-A es "un partido que aprende, que está permanentemente en el ámbito de la mejora, intentando captar todas aquellas cuestiones que los ciudadanos necesitan para estar en mejores condiciones", y para obtener su anhelo de "volver a la Junta de Andalucía, a gobernar esta tierra, convencidos de que somos la garantía de la igualdad de oportunidades y, por tanto, de los servicios públicos, de su calidad y de su respuesta ante la ciudadanía".

La candidata ha dicho también que en "los próximos días" se analizará en "los órganos oportunos" del partido los resultados de estos comicios una vez que estén "mucho más cerrados, y sobre todo viendo el detalle de lo que se está expresando en cada rincón" de Andalucía, "con el compromiso firme por parte de los socialistas de seguir trabajando" por esta comunidad, de "seguir dando esa garantía que creemos que tiene que tener la sanidad pública, la educación pública, la dependencia", y "formulando propuestas para el derecho a la vivienda que nuestros jóvenes tienen que tener".

"Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros, pero, por supuesto, aceptamos, como no puede ser de otra manera, el veredicto de las urnas", ha querido dejar claro Montero, para quien los resultados cosechados "van a permitir" a los socialistas realizar una "oposición seria, responsable" y, "a partir de ahí, seguir aprendiendo, seguir trasladando a los ciudadanos de Andalucía" que el PSOE-A es "la única alternativa real" tanto "a las derechas conjuntas" como "a la derecha individual", ha abundado.

Montero ha reivindicado al PSOE como "una familia de hombres y mujeres" que se dejan "la piel cada vez" que afronta una convocatoria electoral, que sabe que "lo importante es la gente, la gente normal, sencilla", que "lo que pretende es que los políticos" les den "solución a sus problemas", que estén "en lo que a ellos les importa".

"Y este partido seguirá estando en la sanidad pública, en la educación, en los servicios, en las oportunidades de empleo y, en definitiva, en intentar que todo lo que podamos arbitrar en el Parlamento sea de utilidad, sirva para enriquecer las propuestas que allí se proponen, y para tener iniciativa propia para solucionar los problemas que durante esta campaña" han ido "explicando y trasladando a todos los ciudadanos", ha dicho también la candidata socialista.

María Jesús Montero ha concluido subrayando que el PSOE-A va a ejercer la oposición "con ese rigor, con esa seriedad, pero también con la esperanza que necesita" Andalucía.



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Audio: Montero "toma nota" de unos resultados que "no son buenos" para el PSOE-A

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