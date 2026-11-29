Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Vox en la calle Bambú, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha logrado este domingo 52 escaños en el Congreso, 19 más que en las elecciones de 2023, y tiene en sus manos la llave de La Moncloa, por lo que ve cumplido el objetivo con el que concurría a los comicios, desalojar a Pedro Sánchez del gobierno. Además, ha igualado su mejor resultado histórico, los 52 diputados cosechados en noviembre de 2019.

En concreto, casi al 90% escrutado, el partido presidido por Santiago Abascal ha logrado el 15,9% de los votos frente al 12,4% cosechado en 2023, más de 4 millones de sufragios. Es el partido que más crece, tanto en votos como en escaños, y en la formación se declaran "muy contentos" y ya celebran la salida del actual jefe del Ejecutivo.

Cargos y dirigentes de Vox afrontaban el escrutinio "con tranquilidad", convencidos de que la suma con el PP daría, a pesar de que en la recta final de la campaña les inquietó la activación del electorado de izquierdas.

La misión que se marcaba el partido era desalojar a Pedro Sánchez del Ejecutivo y con la representación lograda este 29N, Vox se posiciona como único socio posible para iniciar las negociaciones con el PP de cara a la formación de un nuevo gobierno.

Sin embargo, Abascal y el resto de dirigentes de Vox han rehusado repetidamente abordar la formación de este ejecutivo de coalición durante toda la campaña, y se han limitado a señalar que tomarían decisiones en función del apoyo recabado, sin despejar incógnitas.

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