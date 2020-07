La AVT denuncia la falta de colaboración durante el juicio de 'Anboto' de un etarra que se dice arrepentido

Ibon Etxezarreta apareció en un documental conversando con la viuda de Juan María Jáuregui, a la que dice que ha cambiado

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este jueves la falta de colaboración con la justicia del etarra Ibon Etxezarreta a pesar de que había manifestado su arrepentimiento por sus acciones dentro de la organización terrorista.

Así lo pone de manifiesto la AVT en un video en el que contrapone las afirmaciones de Etxezarreta en un documental en el que conversa con Maixabel Lasa, viuda del político vasco Juan María Jáuregui, asesinado en el año 2000 por un comando al que pertenecía dicho etarra.

El video comienza con un rótulo, 'El único síntoma de reinserción y verdadero arrepentimiento es la colaboración con la justicia', acompañado del hashtag #sincolaboracionnohayarrepentimiento.

A continuación, se ve una imagen del documental en el que Etxezarreta le dice a la viuda de Jáuregui que lo que hizo fue "imperdonable" y le expresa su "sentimiento sincero" de que siente lo que hizo y el "daño causado" a su familia, a lo que añade que no busca su perdón, sino decirle que ha cambiado.

El siguiente plano lo componen dos fotografías, una antigua y otra más actual, de la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', quien esta semana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional por primera vez en España por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en León en 1995.

AHORA NO RECUERDA NADA

Etxezarreta declaró por videoconferencia desde la cárcel en calidad de testigo, ya que cuando fue detenido declaró ante la Ertzaintza y el juez de instrucción señalando a Iparragirre como la etarra 'Anboto' y como la persona que daba instrucciones a los comandos. También la identificó en una fotografía.

Sin embargo, durante el juicio el etarra dijo no recordar lo que había declarado ni que se hubiese reunido con Iparragirre, a pesar de la insistencia de las preguntas del fiscal José Perals y de la letrada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara, abogada también de la familia de Cortizo.

Entre otras cosas, Etxezarreta respondió que no recordaba que en esas declaraciones policial y judicial le preguntaran por 'Anboto', que si la señaló quizá fue "por tapar a otra persona", y que recuerda una cita con una mujer pero que no sabe si era "María Soledad o María Pepita de los palotes". "No recuerdo eso. Qué quiere que le diga", afirmó también.

En el video de la asociación de víctimas, la declaración de Etxezarreta en la vista oral se intercala con imágenes del atentado de ETA contra el comandante, que murió por la explosión de una bomba lapa colocada en su vehículo. En el atentado resultó herida de gravedad su hija Beatriz, que tenía entonces 17 años.

Para la AVT, "parece que los terroristas ahora supuestamente arrepentidos sufren una amnesia total sobre su vida delictiva en cuanto pisan un juzgado". "Un buen ejemplo es el de Ibon Etxezarreta, que no tiene ningún escrúpulo a la hora de manifestar de cara a la galería que ha cambiado y que se arrepiente. Eso sí, en la primera causa por la que 'Anboto' ha sido juzgada en España no recuerda absolutamente nada de lo que declaró en el momento de su detención", denuncia.

La asociación de víctimas sigue a la espera de que el Ministerio del Interior responda a su petición de una "reunión urgente" con Fernando Grande-Marlaska tras los traslados y terceros grados otorgados en los últimos meses a presos etarras, una medida con la que, en su opinión, se "deroga de facto la política de dispersión" utilizada como herramienta de la lucha antiterrorista.