La AVT ve "oscurantismo" en la reforma de las indemnizaciones a víctimas de terrorismo: "Genera falsas expectativas"

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la celebración del acto institucional en recuerdo y homenaje a las Víctimas del Terrorismo, en el Congreso de los Diputados - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este lunes el "oscurantismo" de la reforma de las indemnizaciones anunciada por el Ministerio del Interior, que equipara las ayudas con independencia de si existe sentencia penal, al considerar que "genera falsas expectativas" y se ha aprobado con "precipitación".

"Lejos de solucionar las desigualdades, puede incrementar la revictimización", ha señalado la AVT en un comunicado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado martes, 20 de octubre, un real decreto-ley del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que reforma la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de este colectivo.

Sin embargo, desde la AVT han señalado que esta reforma provoca nuevas desigualdades. "Denunciamos las falsas expectativas generadas en el colectivo, al que se ha hecho creer que sus indemnizaciones se verían incrementadas cuando, en realidad, serán pocos los beneficiados y además, el cobro de las cantidades previstas se demorará hasta tres años", han detallado.

Aunque reconocen que es una "reivindicación histórica", desde la asociación cuestionan la falta de información recibida por parte del Gobierno a la hora de llevar a cabo esta reforma, criticando especialmente que se haya producido en precampaña electoral.

"La incertidumbre y las respuestas poco claras que están recibiendo las víctimas por parte del Ministerio del Interior sobre quiénes podrán beneficiarse y qué cantidades les corresponderán están generando una nueva situación de revictimización", han recordado desde la AVT.

En este sentido, han cuestionado que se reforme la normativa de indemnizaciones al final de la legislatura, aludiendo a otros "compromisos igualmente importantes" que siguen sin cumplirse como la aprobación de un régimen sancionador frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo o contar con un protocolo de actuación tras un atentado terrorista.

"Las víctimas del terrorismo merecen soluciones reales, no anuncios precipitados que generan falsas expectativas y nuevas injusticias", ha concluido.