Los ayuntamientos destinaron más de 93,3 millones de euros a proyectos de cooperación internacional en 2023

Archivo - El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, durante la presentación del balance de siniestralidad vial en vías urbanas del año 2024, en la sede de la FEMP, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez Sicluna, ha desvelado este martes desde el Senado que las entidades locales destinaron en 2023 un total de 93.399.000 euros a la cooperación internacional y reportaron 2.678 proyectos.

Así se ha pronunciado el secretario general de la FEMP en la comisión del Senado de Cooperación Internacional al Desarrollo, donde ha informado sobre las actividades en materia de cooperación y desarrollo que está llevando a cabo la organización municipalista.

"La cooperación local española ha demostrado ser una política pública resiliente, persistente y capaz de mantenerse incluso en contextos de crisis económica, crisis sanitaria y presión presupuestaria", ha proclamado.

El secretario general de la FEMP ha destacado que la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global en 2023 supuso un "hito importante".

En este contexto, planteó que la gobernanza del sistema debía reflejar "mejor" la realidad multinivel del Estado y que la ley debía recoger la especificidad de la acción local en ámbitos como la democracia local, la descentralización, la cooperación técnica, la capacitación institucional y la educación para la ciudadanía global.