Ayuso anima a Más Madrid a ir a tribunales con sus "insidias", donde demostrará que sólo busca "mentir" una y otra vez

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, a ir a los tribunales con sus "insidias" sobre la contratación en la región, para poder demostrarle "una y otra vez" que solo buscan "politizar el dolor" y "mentir".

En el Pleno de la Asamblea, García ha afeado a la presidenta que criticase que acudiese a un acto con mujeres ('Otras políticas') y que dijese que el liderazgo femenino "no se alcanza solamente por ser mujer sino por ser valientes". "Le digo que estamos de acuerdo en el concepto pero no estamos de acuerdo en lo que significa ser valiente", ha espetado.

"Ser valiente significa venir aquí a contestar sin exabruptos y sin difamaciones; ser valiente significa reunirse con las familiares de los fallecidos en las residencias y no decir 'venga, vale, yo paso'; ser valiente es por ejemplo acercarse aquí al centro de salud y explicarles a los pacientes por qué no tienen médicos por las tardes", ha indicado.

A continuación, ha remarcado que "ser valiente no significa ser la Comunidad más rica de España y tener a uno de cada dos tres niños que no pueden comer carne o pescado una vez a la semana". "Ustedes confunden ser valiente con tener valor y la verdad es que hay que tener mucho valor para en plena pandemia hacer negocios con amigos o con familiares", ha lanzado.

Para García, "hay que tener mucho valor para después de una pandemia" echar "a 6.000 sanitarios y, a renglón seguido, digan que no encuentran sanitarios para contratar", "para haberse llevado unas mordidas del 1% de los hospitales públicos" así como "para tener un modelo concesional" que va a dejar "un agujero de 1.300 millones".

"¿Sabe quién tiene valor? El señor Lasquetty que el otro día dijo que el modelo de la Comunidad no le gustaba, que el que le gustaba era el de Holanda. Lo que usted pretende es cambiar esta tarjeta, la tarjeta sanitaria, por esta tarjeta, la tarjeta de crédito", ha dicho.

Por su parte, la presidenta le ha animado da ir "a todos los tribunales que quiera con todas sus insidias" porque en un Estado de Derecho demostrará "una y otra vez que lo único que hace es politizar el dolor, mentir y ser una profunda hipócrita".

LIBERADOS QUE NO TRABAJABAN EN LA PANDEMIA

"Hipócrita", según la presidenta, porque protege a "liberados sindicales" cuando "en los momentos peores de la pandemia no fueron a trabajar" sino que politizaban "la entrada del 12 de Octubre como si fuera suyo" o cuando sabe que hay "un comité de expertos falso" que ha tomado tantas decisiones en España pero calla. Además, le ha afeado que aliente "huelgas encubiertas en algunos centros de salud".

Por último, la presidenta madrileña le ha espetado que ella no se sabe el nombre de ninguno de sus familiares. "No me interesa cómo se llaman, ni su marido, ni su hermano, ni su padre, ni en que trabajan. Me da exactamente igual, es algo que usted no hace conmigo. No tiene el menor respeto, no sé dónde vive, solo se qué es una hipócrita y que dice vivir de una manera y hace lo contrario".