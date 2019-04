Ayuso (PP) denuncia las 24h de "insultos" por su propuesta de no nacidos y ve "frívolo" hablar de devolver ayudas

Publicado 11/04/2019 12:09:24 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado las 24 horas de "insultos y críticas impresentables" por su propuesta de considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar y sostiene que es "frívolo" centrar el debate en la devolución de ayudas si el embarazo no llega a término.

En declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press, la 'popular' ha manifestado que "Ciudadanos, PSOE y Podemos así como el mundo este intolerante en general" la están criticando porque ha puesto sobre la mesa propuestas "en positivo, a favor de la vida". "Eso es lo que les está fastidiando. Yo jamás le he dicho a ninguna mujer ni a ninguna pareja ni a ninguna familia como han de vivir", ha remarcado.

A través de medidas de este tipo, según Díaz Ayuso, "probablemente muchas personas que estaban pensando o no seguir adelante con sus embarazos se sientan protegidos y quieran seguir adelante".

En este punto, ha dicho que si tiene que pedir disculpas "al mundo mundial por no tener claras cosas que afectan a familias y temas personales lo podría hacer" pero es que considera que se está llegando a un punto en el debate político en el que lo importante "se está quedando a un lado para irse a la anécdota". A su parecer, lo verdaderamente importante es que familias que quieren adoptar o tener nuevos hijos puedan contar con esa puntuación que les permita tener plaza en los colegios.

La también portavoz del PP de Madrid ha sostenido que este tipo de debates "no son fáciles" porque tienen muchas "aristas" dado que se trata de un debate "moral". El planteamiento jurídico, según ha defendido, se ha planteado "en Galicia". Aunque, ha incidido en que lo que menos le preocupa es cuando un padre pierde un hijo de qué manera le tiene que devolver a la administración las cosas. "Me parece un poco frívolo", ha lanzado, al tiempo en el que ha dicho que eso sería "la letra pequeña".

Díaz Ayuso ha señalado que esto debe estudiarse "de manera técnica", que no es su responsabilidad, dado que su propuesta es "política". "Tengo que apostar por ayudas a las familias que están embarazadas, que necesitan plaza para sus hijos, que necesitan ayuda porque quieren iniciar un trámite", ha explicado.

Si se pierde el niño, ha continuado desgranando, se tendría que ver "en qué momento se dejan de percibir esas ayudas". A su parecer, ese es "un debate minoritario". Por ello, critica que haya estado 24 horas recibiendo todo tipo de insultos simplemente porque quiere que "esa madre que tiene un hijo y tiene otros dos tenga facilidad para buscar una plaza de un colegio". "La mofa y el ataque directo" demuestra que el debate político se está yendo "de las manos".

"COMO SI ESTUVIERA EN SABER Y GANAR"

Para Díaz Ayuso, parece que tiene que ir "con miedo por la vida cada vez que tenga una propuesta en positivo" porque será sometida "al escrutinio público, como si estuviera en 'Saber y Ganar'" si no se sabe "la respuesta correcta". "Conmigo se equivocan, voy a seguir pensando propuestas en positivo, seguir encarando los debates. Cuando me equivoque pediré disculpas cuando tenga que hacerlo pero no lo voy a hacer porque no lo he pensado en negativo ni porque tengo respuesta de argumentario. Yo necesito encarar los debates con valentía", ha lanzado.

Cree que no se puede seguir hacia adelante "con la mentira y el argumentario constante" para que no le digan nada, como hacen "la mayoría de los candidatos". "No tengo que salir de puntillas de esa manera", ha dicho.

Además, ha asegurado que en su programa electoral es cuando se planteará "la letra pequeña" de sus propuestas, que han salido de reuniones con su equipo así como con asociaciones de familias numerosas.

En cuanto a las críticas de la candidata de Podemos a la Comunidad, Isa Serra, Díaz Ayuso ha sostenido que ésta también tiene un vídeo en el que habla de "las no nacidas". Según la aspirante del PP, "ella se refería a las no nacidas, eso sí bajo su prisma de mujer de Podemos".

"¿Por qué me saca lo del aborto? En la vida le he dicho a una familia, a una mujer si tiene que seguir adelante con su embarazo. Son temas tan personales que hay que ayudar a la gente que quiere seguir haciéndolo", ha incidido.