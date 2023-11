Aznar alerta de que Sánchez es "un peligro para la democracia" y llama a actuar tras "cruzarse todas las líneas rojas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), y el expresidente del Gobierno José María Aznar (1d) mantienen un coloquio durante la inauguración del Máster de Acción Política del Instituto de Estudios Atlánticos y la Universidad Francisco d

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este jueves de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional" y ha llamado a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha declarado Aznar delante del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la inauguración en Madrid de la XXI edición del Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aznar ha indicado que en España "se han cruzado todas las líneas rojas" y están en "territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave". A su entender, con la Ley de Amnistía y las negociaciones que se están llevando a cabo con los independentistas se pretende un "cambio del régimen constitucional en España".

"LA INHIBICIÓN NO TIENE HUECO" ANTE LO QUE ESTÁ PASANDO

El expresidente del Gobierno ha afirmado que quién pone la Constitución al servicio de quien quiere romperla "es un riesgo para la democracia española". "Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper", ha abundado.

Aznar ha recalcado que "la inhibición no tiene hueco" ante lo que está pasando y, por lo tanto, el que pueda aportar, que aporte, y el que pueda moverse, que se mueva, "cada uno en su responsabilidad" y ha dejado claro que él no lo hará ni se callará. "Yo, personalmente, me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado.

