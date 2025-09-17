Aznar avisa que si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total"

1009841.1.260.149.20250917140350 El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, inaugura el Campus FAES 2025: Europa y el futuro del vínculo atlántico, en el Espacio Bertelsmann, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Con el foco mediático en Gaza, estas jo - Diego Radamés - Europa Press

Acusa a Sánchez de "abanderar la causa palestina" para "huir" de la corrupción y estar "un días más" en el Palacio de la Moncloa

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "abanderar la causa palestina" para "huir" de los casos de corrupción que le afectan, y ha avisado que si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total".

"Transformar políticas domésticas en políticas externas, como se está haciendo aquí, es absurdo, es huir de la realidad. No tiene ningún sentido, es tomar el pelo a la gente", ha declarado Aznar en la apertura del Campus FAES 2025 --bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico'-- que ha inaugurado junto al expresidente de Chile Eduardo Frei y el escritor y periodista del Wall Street Journal, Tunku Varadarajan.

Aznar ha asegurado que los occidentales se "juegan mucho" en Ucrania porque "más vale que Ucrania no caiga", dado que si Rusia vence, --que a su juicio "lo puede hacer a lo mejor"--, el "problema" que tendrían los europeos sería "verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento".

"Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa", ha manifestado, para avisar que "la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".

En este punto, Aznar ha insistido en usar lo que ocurre en Gaza para "huir" de la corrupción. A su entender, está "abanderando la causa palestina" pero no le importan "mucho los palestinos" sino estar "un día más aquí "porque lo que tiene son los problemas de corrupción de los que tiene que huir".

