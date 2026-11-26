El expresidente del Gobierno y presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, José María Aznar. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido que, en los comicios generales de este domingo, España se juega convertirse en una "confederación de naciones distintas" si gobierna Pedro Sánchez y para ello requiere del apoyo de los partidos independentistas. Asegura que el reconocimiento de Cataluña como nación dependerá de cuántos votos necesite el candidato socialista.

"El precio va a ser el reconocimiento de la plurinacionalidad, es decir, se ha acabado la nación española, aquí esto es una confederación de naciones distintas", ha argumentado Aznar, quien ha asistido este jueves a la II Gala Anual de 'Desayunos del Campo', cuestionando así la unidad territorial de España si Sánchez vuelve a gobernar.

Asimismo, el expresidente ha sostenido que el reconocimiento de Cataluña como nación con un nuevo Gobierno de Sánchez solo "depende de cuántos votos necesite".

Además, Aznar ha criticado que con la vuelta del expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, España se vuelva a jugar su integridad con un presidente que "compró" su puesto con la ley de amnistía y, ha añadido, obteniendo también el apoyo "de los terroristas de EH Bildu".

"Ha pagado el precio para los golpistas catalanes, que es la amnistía, elimina el delito de sedición, se producen indultos y aquí se negocia con el prófugo", ha contextualizado Aznar aseverando que "el poder es la única verdad" para la izquierda.

Por ello, el expresidente no ha descartado que Sánchez, para volver a gobernar, pacte de nuevo con quienes, a su juicio, "quieren destruir el país".