Aznar y Rajoy señalan el peligro del populismo y apelan a los "mecanismos correctores" de la democracia y la alternancia

Archivo - El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la celebración de la jornada inaugural de la Conferencia Política del Partido Popular, a 17 de julio de 2026, en Ibiza, Eivissa, Illes Balears (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han señalado este jueves al populismo como el "mayor enemigo" que afrontan las democracias liberales, apelando a la capacidad de autorregulación de las instituciones democráticas y a la alternancia política como pilares fundamentales para garantizar la libertad y la estabilidad institucional.

Ambos expresidentes han coincidido en la presentación del libro 'Sebastián Piñera en 50 voces globales', en la Casa América de Madrid, obra en la que distintas personalidades de índole político y social rinden homenaje al expresidente de Chile fallecido en un accidente de helicóptero en 2024.

Aznar ha defendido que la gran fortaleza de la democracia liberal reside en sus "elementos correctores" e institucionales frente a las "malas prácticas", una capacidad de autorregulación y rectificación presente en democracias como la española, la estadounidense o la chilena. "Cuando los países se olvidan de eso pueden entrar en problemas y España se ha metido en esos problemas, aunque estoy convencido que saldemos de ellos el próximo 29 de noviembre".

Así, ha marcado distancias con cualquier posición populista. "Yo no soy populista ni aspiro nunca a ser populista y haré lo que pueda para que el populismo no triunfe", ha esgrimido.

Por su parte, Rajoy ha respaldado su análisis aludiendo a la frase de Ortega y Gasset de que "la realidad ignorada siempre prepara su venganza" y defendiendo que el interés general debe prevalecer sobre los idearios partidistas.

Además, ha censurado la pretensión de reducir la democracia al mero acto de votar, recordando que la verdadera democracia exige el respeto a la ley, las libertades, los derechos individuales, la separación de poderes y la independencia judicial.

RECUERDO A PIÑERA

En sus palabras de recuerdo al exmandatario chileno Piñera, Aznar ha rememorado el proceso de refundación del Partido Popular en los años noventa y su adhesión al Partido Popular Europeo. En ese marco, ha explicado su decisión de respaldar públicamente la candidatura de Piñera en las elecciones de 2010, pese a su relación de "amistad personal" con su "rival", Eduardo Frei, al entender que la alternancia en el poder resultaba imprescindible para consolidar plenamente la transición democrática en Chile.

A su vez, Rajoy ha destacado la cercanía y diligencia de Piñera, recordando que fue el primer líder internacional en telefonearle tras su victoria electoral de 2011, así como su trabajo constante durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de 2012 para "ratificar los valores democráticos".