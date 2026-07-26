De Badajoz al último caso en Logroño: menores investigados por usar la IA para 'desnudar' a compañeras de clase

Investigado un menor por crear y difundir "deepfakes" pornográficos de nueve compañeras de instituto - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven de 14 años investigado en Logroño tras ser identificado por la Guardia Civil como autor de la creación con inteligencia artificial (IA) y difusión de imágenes de falsos desnudos de nueve compañeras de clase, todas ellas menores de edad, se suma a la lista de casos similares desde el episodio con gran alarma social en 2023 en Almendralejo (Badajoz) que afectó a una veintena de niñas.

Fue en septiembre de 2023, coincidiendo con la irrupción de la inteligencia artificial, cuando la Policía Nacional informó de que había identificado a una decena de autores de fotomontajes de desnudos, con la particularidad de que tanto las chicas víctimas como los investigados eran menores de edad, algunos sin superar los 14 años y, por lo tanto, inimputables y que debían enfrentarse a la Ley del Menor.

El Juzgado de Menores de Badajoz declaró a 15 menores de edad responsables de veinte delitos de pornografía infantil y veinte delitos contra la integridad moral, imponiéndoles la medida de libertad vigilada durante un año, así como la obligación de recibir formación afectivo sexual, sobre uso de redes y sensibilización en materia de igualdad.

La sentencia recogió como hechos probados que los menores utilizaron aplicaciones de inteligencia artificial para obtener imágenes manipuladas de menores: los rostros originales de las chicas los obtenían de los perfiles de las redes sociales, les superponían las imágenes de otros cuerpos femeninos desnudos y, posteriormente, difundían los fotomontajes a través de grupos de WhatsApp.

'DEEPFAKES' EN WEB PORNOGRÁFICA PARA ADULTOS

El pasado 14 de julio, fue la Guardia Civil quien detuvo a un menor de 14 años en Logroño por crear y difundir imágenes falsas (también conocidas como 'deepfakes') de contenido sexual que afectaron a nueve compañeras de clase de instituto, todas ellas menores de edad.

Según la Guardia Civil, utilizó herramientas de IA para "manipular las imágenes, desnudarlas digitalmente y sexualizarlas", con el agravante, además, de que el menor investigado luego subió este material a una página web pornográfica para adultos y creó un perfil con la siguiente descripción: "Subo chicas de mi insti hechas con IA".

El material lo organizó en carpetas individuales con datos personales de cada víctima, lo que facilitó el reconocimiento de las menores y multiplicó el daño emocional y social sufrido por las víctimas. Alcanzaron cerca de 40.000 visualizaciones antes de ser retiradas.

La Guardia Civil ha recordado, tras el caso de Logroño, que es la Fiscalía de Menores la que asume este tipo de diligencias. "Los padres o tutores legales deberán responder de forma solidaria por los daños morales ocasionados a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente", subrayó el Instituto Armado.

DENUNCIA DE LAS VÍCTIMAS

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cuentan con equipos especializados en este tipo de delitos, en la mayoría de los casos investigados a raíz de las denuncias tramitadas por las víctimas, al comprobar que los fotomontajes circulan por Internet.

Así ocurrió en la denominada operación 'Edunai', cuando una menor denunció en Valencia en diciembre de 2024 la creación de una cuenta con su nombre en una conocida red social donde se había publicado un vídeo realizado con inteligencia artificial.

La Guardia Civil terminó localizando a un menor como autor de estos fotomontajes realistas desnudando a sus compañeras de instituto en la comarca valenciana de la Ribera Alta, además de mensajes descalificantes. En total, 16 chicas interpusieron denuncia como víctimas de un joven de 17 años, detenido por un delito de corrupción de menores.

A LA VENTA POR CINCO EUROS

En Zaragoza, en 2024, la Guardia Civil investigó a un grupo de 13 menores --de los que seis eran inimputables al tener menos de 14 años-- acusados de realizar capturas de pantalla de fotografías publicadas en redes sociales y, posteriormente, modificarlas con inteligencia artificial para desnudar a las víctimas y difundirlas por un chat. Incluso llegaron a vender por cinco euros algunas de estos montajes.

Meses después, fue en Sevilla donde la Guardia Civil identificó a cinco jóvenes por los delitos de pornografía infantil y revelación de secretos al manipular y difundir imágenes pornográficas de chicas menores de edad.

La investigación comenzó tras la denuncia de los padres de una de las víctimas alertando que las fotografías habían sido alteradas para que aparecieran sin ropa mediante un software de inteligencia artificial y distribuidas a través de una aplicación de mensajería instantánea.

"El realismo de las imágenes generaba una gran dificultad para distinguir entre aquellas que eran auténticas y las que habían sido modificadas", apuntó la Guardia Civil.