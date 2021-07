Bal avisa a Bolaños, antes de hablar con él, de que Ciudadanos no participará en el reparto de los vocales del CGPJ

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que de momento no ha mantenido una conversación telefónica con el nuevo ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pero que si le va a invitar a negociar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya le avisa de que Cs no aceptará.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha explicado que Bolaños había intentado contactar con él este jueves por la mañana, por lo que después le devolvería la llamada para saber qué cuestiones le quería plantear. El nuevo ministro ha iniciado una ronda de llamadas a los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición, con los que prevé reunirse a partir de septiembre, con el objeto de presentarse.

"Si pretende que nos repartamos los jueces, la respuesta es 'no'", ha avanzado el diputado de la formación naranja, que ha reiterado que su partido no va a participar en las conversaciones para negociar la elección, por parte del Congreso y el Senado, de los doce miembros de extracción judicial que hay en el CGPJ. Lo que defiende Cs es que estos doce vocales deberían ser escogidos por los jueces, no por los partidos políticos.