'Barones' del PP felicitan a Guardiola por su victoria en las elecciones de Extremadura

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece en el hotel de campaña tras el escrutinio. - JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 'barones' del Partido Popular han felicitado a través de sendos mensajes en 'X' a la presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, por haber ganado las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre.

"Enhorabuena a María Guardiola y al PP de Extremadura por su victoria. Extremadura respalda las políticas del cambio iniciadas en 2023 y envía un mensaje nítido: el ciclo político está cambiando", ha señalado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebrando que, con el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, "la alternativa crece en toda España".

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que "Extremadura ha hablado claro" y ha defendido que Guardiola "representa una forma de gobernar con sentido, solvencia y respeto por los ciudadanos": "Una victoria que reconoce el trabajo serio y la política útil".

En la misma línea, el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apuntado que "los extremeños han hablado y han decidido desterrar al socialismo de su tierra", alegando que Guardiola "ha conseguido un resultado histórico" del PP en Extremadura y "suma más que toda la izquierda": "Enhorabuena, querida compañera, por esa gran victoria. Sánchez sigue perdiendo y, muy pronto, lo hará en España", ha sentenciado.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha augurado "el fin del sanchismo", reiterando que Guardiola "ha ganado con contundencia con más votos que toda la izquierda junta": "Consolida su proyecto de cambio frente al hundimiento del PSOE, que vuelve a perder unas elecciones".

Por su parte, la presidenta del Govern y del PP Baleares, Marga Prohens, ha felicitado a Guardiola por su "valentía" y por "haber ampliado la confianza a su proyecto de cambio, haber sacado más votos que toda la izquierda y haber convertido al PP de Extremadura en el partido mayoritario" de la región. "Derrota inapelable del sanchismo (...) A continuar con el cambio en Extremadura", ha subrayado.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha comparado el "gran triunfo" del PP en Extremadura con el "desastre del PSOE de Sánchez". Asimismo, el presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remarcado que "los extremeños han apostado por el proyecto de progreso y futuro" que Guardiola lidera.

AYUSO: "SÁNCHEZ PIERDE CADA VEZ QUE HAY ELECCIONES"

También se ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proclamando que el PP ha "arrasado" a la izquierda en Extremadura, y achacando el hundimiento de los socialistas directamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Pierde cada vez que hay elecciones".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a Guardiola por "su victoria clara e inapelable", argumentando que "los extremeños respaldan su trabajo y redoblan su confianza en el PP". ""Durísimo varapalo a Pedro Sánchez. Su huida hacia adelante no le conduce a ninguna parte", ha lamentado.

"Mis felicitaciones a María Guardiola por una victoria incontestable en la que ha superado el 43 por ciento de voto y ha derrotado de manera absoluta al PSOE de Pedro Sánchez. La próxima cita con las urnas, en Aragón", ha concluido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

GUARDIOLA, A CUATRO DIPUTADOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

Así se ha expresado los 'barones' del PP después de que la presidenta extremeña haya conseguido el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7 por ciento de los votos escrutados.

Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9 por ciento de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

Unos comicios que han supuesto el hundimiento del PSOE, que se ha dejado 14,16 puntos con respecto a 2023, hasta el 25,7 por ciento de los votos y ha perdido diez diputados, pasando de los 28 con los que contaba en la Asamblea de Extremadura, hasta los 18 escaños.

Unos escaños que en parte han ido a Unidas por Extremadura, que gana tres diputados con respecto a 2023, hasta alcanzar los siete escaños, y suma 4,2 puntos, hasta los 10,24 por ciento de los votos.

