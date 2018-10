Barreiro volverá a sentarse en los escaños del Grupo Popular del Senado en el Pleno del 6 de noviembre

Publicado 30/10/2018 13:53:42 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha confirmado que la senadora por Murcia Pilar Barreiro ocupará de nuevo un escaño del Grupo Popular en el próximo Pleno de la Cámara Alta, el del 6 de noviembre, una vez que el Tribunal Supremo ha archivado su causa sobre el 'caso Púnica'.

Barreiro va a realizar los trámites para abandonar el Grupo Mixto y volver al PP de manera que el martes próximo pueda participar en la actividad parlamentaria de nuevo como miembro del Grupo Popular. Todos los martes de Pleno, la formación celebra horas antes de la sesión una reunión con todos sus senadores, una cita a la que podrá acudir de nuevo Barreiro y en la que recibirá la bienvenida de sus compañeros de filas, apuntan fuentes 'populares'.

La parlamentaria abandonó el Grupo el pasado mes de marzo para facilitar el acuerdo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que había puesto como condición para apoyar las cuentas que el PP la apartara de sus filas. La propia Barreiro ha explicado que lo hizo para evitar "que unos indeseables" utilizaran su nombre contra la gestión del Ejecutivo de Rajoy.

"Siempre he confiado en la Justicia y en la verdad, y me siento muy feliz, no sólo porque con esta, ya son doce las veces que han intentado destrozarme la vida con mentiras y no lo han conseguido, sino porque gracias a esta decisión del Tribunal Supremo también se restablece el honor de nuestro Partido", ha añadido la senadora una vez conocido el archivo de la causa.