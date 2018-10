Batet cree que no hay motivo para que jueces se molesten cuando el Gobierno admite que los presos no ayudan

Actualizado 03/10/2018 11:06:08 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, no ve "motivo" para que los jueces se molesten cuando los miembros del Gobierno se limitan a constatar una "obviedad", que el mantenimiento de la medida de prisión preventiva sobre los dirigentes independentistas procesados no ayuda a la búsqueda de una solución política al conflicto.

"No me consta y no hay motivo para ello", ha respondido en los Desayunos Informativos de Europa Press cuestionada al respecto. Batet ha elogiado al poder judicial español, que ha descrito como "muy profesional", y ha defendido que pueda hacer su trabajo "con absoluta libertad", para lo que conviene "hablar poco de ello".

No obstante, y tras manifestar el "máximo respeto" del Ejecutivo a las decisiones judiciales, ha indicado que cuando varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Carmen Calvo, se han manifestado a favor de poner en libertad a los procesados se limitan a "constatar una obviedad, que sería más sencillo hacer política sin esa situación de excepcionalidad".

Preguntada por la amenaza del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre que una condena a los líderes del 'procés' legitimaría la autodeterminación de Cataluña, Batet le ha recordado que las resoluciones judiciales "se han de respetar por todos", por supuesto también por las instituciones públicas como la Generalitat. La ministra ha subrayado que hasta la fecha el Govern que preside Torra está acatando la ley.