Batet fija el inicio de la moción de censura coincidiendo con el Consejo de Ministros

Arrancará con Abascal y con el discurso del candidato, que tienen tiempo ilimitado, y PP y PSOE no hablarán hasta el día siguiente



MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha comunicado este martes a la Junta de Portavoces que el debate de la moción de censura de Vox de la próxima semana arrancará a las nueve de la mañana del próximo martes, coincidiendo con la hora habitual en que se reúne cada semana el Consejo de Ministros.

Según el formato previsto, el debate se abrirá a las nueve de la mañana del 21 de marzo con la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, presentando la moción de censura que tiene al economista Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno.

El Gobierno podrá intervenir para dar réplica a Abascal, también con tiempo ilimitado, pero ahí no hablarán los demás grupos parlamentarios.

Después será el turno del candidato, que tampoco tendrá limite de tiempo para exponer su programa de gobierno y que podrá ser contestado igualmente por los miembros del Ejecutivo. Y tras una pausa, será el turno de los grupos parlamentarios, de mayor a menor. Se prevé que cada portavoz tenga un primer turno de 30 minutos y otros 10 para la réplica.

TAMAMES DECIDIRÁ CÓMO CONTESTA

Conforme a los usos parlamentarios, el candidato irá debatiendo con el Gobierno, que elige quien le da la réplica, y con los distintos grupos parlamentarios. Será Tamames, de 89 años, quien marque el ritmo y decida cómo responderá a los demás grupos.

Ese martes por la tarde se interrumpirá la sesión y el resto de portavoces intervendrá al día siguiente. En todo caso, la participación del PP y del PSOE será el miércoles, 22 de marzo.

Y al final se celebrará la votación, que será pública y por llamamiento, con cada diputado poniéndose en pie desde el escaño para manifestar a viva voz el sentido de su voto.

Para prosperar, la moción de censura exige recabar la mayoría absoluta del Congreso (176 votos), un objetivo que se antoja inalcanzable dadas las posiciones expresadas por los grupos en las últimas semanas. Lo que sí se prevé es que tenga menos votos en contra que la que lideró Santiago Abascal, pues esta vez el PP ha decidido abstenerse en lugar de votar No.

Así las cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá

ir a sus citas internacionales de la próxima semana presumiendo de haber derrotado otra moción de censura en su contra. En concreto, tiene previsto asistir en Bruselas (Bélgica) para participar en una reunión el Consejo de la Unión Europea y viajar a Santo Domingo (República Dominicana) para la Cumbre Iberoamericana.

Vox registró su moción de censura el pasado 27 de febrero, pero no dio tiempo a que entrase en el orden del día de la Mesa del Congreso del día siguiente y no se dio el visto bueno formal hasta el pasado martes, 7 de marzo, tras comprobar que cumplía los requisitos que establece el Reglamento: llevar la firma de al menos una décima parte del Congreso (35 diputados) y el nombre de un candidato a la Presidencia.

El texto fue remitido al Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que se dieran por enterados y se abrió un plazo de dos días para la presentación de posibles candidaturas alternativas. Como esta previsto, nadie dio ese paso y, tras el cumplimiento de esa formalidad, la presidenta del Congreso ya podía poner fecha al debate.

SEGUNDA MOCIÓN DE CENSURA DE LA LEGISLATURA

Al final, esta sexta moción de censura de la democracia, la primera con un candidato independiente y la segunda que impulsa Vox esta legislatura, se debatirá 22 días después de registrarse, dentro de los plazos marcados en las mociones precedentes. La anterior, que tuvo como candidato a Abascal, se sustanció 21 días después de su presentación.

La más rápida fue la moción que presentó Pedro Sánchez en mayo de 2018, que tardó una semana escasa en llegar al Pleno, y es que en aquella ocasión el PP optó por precipitar la fecha convencido erróneamente de que, tras aprobar los Presupuestos del Gobierno, la censura del PSOE estaba destinada al fracaso.

Más tiempo se tomó el PP de Mariano Rajoy y Ana Pastor con la moción de censura de Pablo Iglesias, que se registró un 19 de mayo y se debatió el 13 de junio, casi un mes después. La iniciativa de Podemos no tenía opciones de prosperar, pues no la apoyaba ni el PSOE, y el PP no tuvo prisa en debatirla.