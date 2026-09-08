Begoña Gómez se opone la apertura de juicio y pide su absolución en la audiencia preliminar

El abogado de la esposa del presidente, Jaime Campaner, a su llegada esta tarde a los juzgados de Plaza Castilla. - A. PEREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez Juan Carlos Peinado abra juicio en su contra con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias y ha pedido su absolución en la audiencia preliminar, el último paso antes de la apertura de vista oral.

El abogado de la esposa del presidente, Jaime Campaner, ha solicitado al juez el sobreseimiento del caso, al igual que la defensa de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez y la Fiscalía, que solicitan su absolución, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Por su parte, la acusación popular que lidera Hazte Oír ha mantenido su postura y ha pedido la apertura del juicio oral, así como penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, en su caso por presunta malversación.

Tras esta vista, se termina la fase de instrucción del conocido como 'caso Begoña Gómez', en el que se investiga a la esposa de Sánchez y a su asistente por la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y las labores de Álvarez en Moncloa.