Belarra aconseja a los defensores "ultraderechistas" de Machado a "darse un puntito en la boca" ante la actitud de Trump

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado un mensaje a quienes defendieron a la oposición venezolana en las elecciones del país, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirme que "esa gente no tiene capacidad ni legitimidad para gobernar". "A lo mejor se tienen que dar un puntito en la boca", ha aconsejado.

Así lo ha señalado en una entrevista al ser preguntada por si Venezuela está mejor con o sin Nicolás Maduro, una cuestión que ha eludido responder limitándose a apuntar que "quien tiene que decidir eso son los venezolanos y las venezolanas".

En este contexto, Belarra ha sostenido que "Venezuela está mejor sin Trump" y ha acusado a EEUU de realizar una "agresión militar ilegal" contra el país latinoamericano por intereses económicos. "Hoy sabemos que esa intervención militar es por petróleo", ha afirmado.

A su juicio, la secretaria general de la formación morada ha alegado que esta forma de gestionar las relaciones internacionales, basada en "la ley del más fuerte", es "la peor noticia no solo para Venezuela, sino también para Colombia y México", al tiempo que ha denunciado que Venezuela "está intervenida por los Estados Unidos".

OPOSICIÓN VENEZOLANA

Además, Belarra ha aludido a la oposición venezolana para subrayar que ahora es el propio presidente de EEUU quien cuestiona su legitimidad. "A mí me llama la atención que tanto se ha hablado de la oposición venezolana, que supuestamente ganó las elecciones con un 70 por ciento, y ahora es el propio Trump el que dice que esa gente no tiene capacidad ni legitimidad para gobernar el país", ha indicado.

Por ello, la secretaria ha recalcado que quienes defendieron a esa oposición, "que son bastante ultraderechistas", "a lo mejor se tienen que dar un puntito en la boca".