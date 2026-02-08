Belarra alerta que Vox crece y dice que Podemos quiere poner a la "izquierda en pie" pese a desaparecer en Aragón

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el acto ‘Regularización son derechos’, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). El acto, en el que participan, entre otras figuras, la secretaria general de Podemos y la secretara política de la fo - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que las elecciones en Aragón han confirmado que "crece la ultraderecha" y se refuerza el "bloque PP-Vox", para prometer que su formación seguirá trabajando para poner "a la izquierda en pie" pese a que su partido ha desaparecido del parlamento de esta comunidad.

A través de un mensaje en la red social 'X', la líder del partido morado ha señalado que la tendencia de los comicios del 8F es la misma que se vio en las elecciones en Extremadura, con una derecha más fuerte que "vende" el país a "las grandes multinacionales".

"No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles", ha prometido Belarra para felicitar a la candidata en Aragón, Maria Goikoetxea, por su trabajo.

Los 'morados' han perdido el escaño que mantenían en esta comunidad y suman otra autonomía donde quedan como fuerza extraparlamentaria.



