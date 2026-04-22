Belarra insta al Gobierno a "poner todos los medios" para que se aplique la regularización extraordinaria de migrantes

El presidente de la Asociación Valiente Bangla, Mohammad Fazle Elahi (i) y la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra (c), durante una concentración convocada por colectivos antirracistas y migrantes, en Lavapiés (Madrid). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso por la formación morada, Ione Belarra, ha instado este miércoles al Gobierno y a los ayuntamientos a "poner todos los medios" para que se aplique la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de la nación.

"Esta es una regularización que ha peleado la gente desde abajo, que es gracias al trabajo de miles de personas. Hay que recordarle a todo el mundo que las administraciones públicas están a su servicio y son las responsables de que esta regularización se aplique". Así se ha expresado Belarra durante la 'Fiesta-Concentración por la Regularización' en la Plaza de Lavapiés de Madrid, convocada por colectivos migrantes y antirracistas, con 'Valiente Bangla' al frente.

Asimismo, ha hecho una intervención el dirigente de Podemos y exdiputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, quien ha acusado a los ayuntamientos de "retrasar y bloquear" la regularización y ha instado a los manifestantes a "estar pendientes de los canales oficiales" y a no contratar los servicios de ningún abogado. "Hay muchísimos abogados que están para cobrar a la gente, os decimos que no hace falta pagar a ninguno", ha expresado.

Entre cánticos de "Regularización ya" y "Papeles para todos o todos sin papeles", el presidente de la asociación 'Valientes Blangla', Mohammed Elahi Alam Alam, ha expresado en declaraciones a Europa Press que lo único que quieren es "vivir tranquilos" y "estar todos juntos", a la vez que ha justificado la concentración como "lucha para ganar a las mafias".