Belarra reprende a Ayuso por rechazar el ahorro energético: "Hay gobernantes que no están a la altura"

Exige al Ibex que no haga "batalla política" del nuevo impuesto extraordinario a la banca y las eléctricas

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno y, a su vez, ha criticado el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a ejecutar el apagado de las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas.

También ha trasladado que no le sorprende la "oposición frontal" y "enormemente irresponsable" del PP a este plan de eficiencia energética porque, a su juicio, "no es un partido de Estado" y confía en que la ciudadanía "tenga más compromiso que gobernantes que no están a la altura de la circunstancias", en clara alusión a Ayuso.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la titular de Derechos Sociales ha reivindicado que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros parte de un trabajo "serio" y "riguroso" en un contexto difícil derivado de los efectos de la guerra de Ucrania, para lo cual se requieren medidas como la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.

Todas ellas, según ha relatado, son iniciativas "buenas" y "enormemente sensatas", que ahondan además en la lucha contra la emergencia climática con "ambición" y desde el respecto al confort de los ciudadanos.

Por tanto, ha cargado contra la estrategia del PP, que con su rechazo a este paquete de actuaciones de "sentido común" ilustra, bajo su criterio, que no se ha renovado con la llegada del presidente, Alberto Núñez Feijóo. Todo ello en línea, según Belarra, con su postura de "rebeldía" al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

LAS GRANDES EMPRESAS ESTÁN "ABOCHORNANDO" A LA GENT

También ha exigido a los consejeros delegados del Ibex que dejen de hacer "batalla política" con el nuevo impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas y "paguen de buen grado" este tributo.

De hecho, ha recriminado que estos directivos están "abochornando" a la ciudadanía, dado que ven como las principales corporaciones se revuelven ante este puesto cuando se les pide que "arrimen el hombro". "Esto no es patriotismo", ha lanzado la ministra.

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que acaba de arrancar en el seno de la coalición, la líder de Podemos ha desgranado que sus prioridades son claras, orientadas en aprobar la nueva Ley de Familias y avanzar en la financiación del sistema de cuidados público con 800 millones extra.

HAY QUE AVANZAR EN JUSTICIA FISCAL

También ha reivindicado que se debe avanzar más en la reforma fiscal. Y es que el impuesto extraordinario al sector financiero y energético es un "buen paso" pero no pueden quedarse ahí, dado que España tiene un sistema que hace que las grandes empresas tengan una carga fiscal del 7% mientras que en las pymes ronda del 15%.

De esta forma, Belarra ha exhortado al PSOE a corregir esta "terrible desviación" fiscal que se produce con las grandes corporaciones en el impuesto de Sociedades y lleva a que España se sitúe claramente por debajo de la media europea en materia de recaudación.

Por tanto, ha subrayado que es el momento de progresar en "justicia fiscal" para proteger a la ciudadanía y financiar el aumento de protección social no con más impuestos, sino consiguiendo que las grandes empresas y rentas paguen proporcionalmente "lo que les toca".

Finalmente ha ensalzado que el Gobierno de coalición ha dado "estabilidad" al país en los momentos difíciles, con el despliegue de escudos sociales o el mecanismo de los ERTE, y han replicado a los "agoreros" que vaticinaban la ruptura del Ejecutivo en una especie de "profecía autocumplida". En esta línea, ha confiado ser capaces de terminar el mandato con un rumbo "alto" de avances sociales valientes.