Belarra ve "abiertamente inconstitucional" la prioridad nacional y espera que la Justicia "pare los pies" a PP y Vox

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera "abiertamente inconstitucional" el concepto de 'prioridad nacional' incluido en los últimos pactos autonómicos firmados por PP y Vox y espera que la Justicia les "pare los pies" y no llegue a aplicarse.

En declaraciones en el Congreso, Belarra ha subrayado que lo que defiende Vox al imponer el concepto de 'prioridad nacional' "nada tiene que ver" con primar a los españoles, sino con la "prioridad de los ricos, la prioridad de los bancos, de los fondos buitre y de Donald Trump".

En ese sentido, la dirigente 'morada' espera que se pueda llevar a cabo una "democratización de la Justicia que permita frenar, parar los pies a este tipo de acuerdos".

Y "frente a su falsa prioridad nacional", Podemos apuesta por la 'prioridad popular', primar a la gente que tienen que poder pagar la vivienda o llenar la cesta de la compra. "Y eso se hace precisamente atando en corto a las empresas explotadoras, se hace atando en corto a los fondos buitre y también a la banca, y a quienes protegen a Donald Trump en España", ha apostillado.