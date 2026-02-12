Bélgica enfría el choque con España y asegura que no querían imponer su voluntad en la reunión previa

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, en declaraciones a la prensa al término de una cumbre informal de líderes de la UE. - ALEXANDROS MICHAILIDIS /EUROPEAN COUNCIL

Esta contracumbre incomoda a Costa y a otros países que piden unidad frente a encuentros de pequeños grupos

ALDEN BIESEN (BÉLGICA), 12 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha tratado de rebajar la tensión con España, que se ha quejado por la celebración de una reunión de líderes europeos previa a la cumbre informal a 27 de este jueves en Bélgica, asegurando que todos estaban invitados y que los participantes no tenían la intención de imponer su voluntad al resto.

En declaraciones a los medios al término del retiro organizado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen, ha asegurado que todos los Estados miembro podían acudir a la reunión de coordinación celebrada a primera hora de este jueves, antes del comienzo oficial de la cumbre, auspiciado por la propia Bélgica, Italia y Alemania.

Sánchez no acudió a esta reunión --en la que sí participaron una veintena de líderes, incluido el francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen-- y España trasladó su malestar a Italia por promover iniciativas de este tipo porque, afirmaron, "minan" los valores europeos y perjudican la adopción de acuerdos en lugar de favorecerlos.

A pesar de que Alemania y Bélgica también impulsaron este encuentro, España solo trasladó su queja a Italia --aunque Sánchez no la comunicó directamente a su homóloga Giorgia Meloni pese a que ambos conversaron, según apuntaron fuentes del gobierno italiano a Europa Press-- sino que se hizo por otra vía que ninguna de las partes ha concretado.

Así, al término de la cumbre, el primer ministro belga trató de enfriar el choque, asegurando que no querían dar la impresión de que buscaban imponer su visión al resto de países que, como España, no acudieron.

Según trasladó, este tipo de encuentros suelen ser más reducidos y como mucho participan una decena de líderes, pero en esta ocasión la cita fue más numerosa y acudieron la mayoría de Estados miembro, 19 en total más Von der Leyen.

Debido a esta numerosa afluencia, de Wever admitió que no fue un gesto "elegante" hacia el resto, pero dejó claro que no pretendían montar una contracumbre que pudiese eclipsar la reunión posterior.

"No queremos dar la sensación de que hay un grupo de países que quiere imponer su voluntad a otros, como España. Esa no era la intención", ha trasladado en declaraciones a los medios a la salida.

OTROS AUSENTES

La reunión previa, que los organizadores intentaron rebajar la víspera a un encuentro "de coordinación" y pedían no hablar de "precumbre", ha incomodado también a otros participantes de la cita a 27 posterior en el castillo de Alden Biesen (Bélgica), cerca de la frontera con Países Bajos, incluido el presidente del Consejo Europeo, anfitrión de la cumbre.

Merz, Meloni y De Wever han sido conscientes del malestar generado tras conversar sobre el asunto con Costa y escuchar que para impulsar la agenda de competitividad, motivo de la cita inicial, es necesario contar con un consenso que muestre unidad.

A ojos del presidente del Consejo y otros mandatarios ausentes en la precumbre --que pese a todo contó como respaldo con la presencia de von der Leyen-- es que el lugar adecuado para lograr esa unidad buscada es el Consejo Europeo y no pequeños grupos, cuyos movimientos paralelos podrían resultar contraproducentes.

En todo caso, las declaraciones de quienes se expresaron al final de la jornada fueron conciliadores y subrayaron la determinación de mantener al bloque unido, aunque parte del debate giró entorno a la idea de abrirse a una "Europa de dos velocidades" si los 27 no logran en este semestre dar pasos concretos que impulsen la competitividad europea.

IRLANDA TAMPOCO FUE INVITADA

El mandatario irlandés, Micheál Martin, por su parte, explicó que tampoco él fue invitado a la precumbre, si bien consideró que no procedía convocar esta reunión el mismo día en que Costa preveía una "larga jornada" para debatir sobre los mismos asuntos.

"No entiendo la necesidad (de la reunión previa), aunque también nosotros hemos organizado otras en diferentes cumbres. Pero hoy, para ser justos con el presidente Costa y con la presidenta Von der Leyen, es su día y estaban impacientes por dedicar un día completo a debatir sobre competencia", ha expresado el líder de Irlanda.