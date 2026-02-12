España traslada su malestar a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre que "mina" los principios de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al retiro de líderes de la UE convocado por el presidente del Consejo, António Costa. - FREDERIC SIERAKOWSKI/European Co / DPA

ALDEN BIESEN (BÉLGICA), 12 (EUROPA PRESS)

España ha trasladado su malestar a Italia por convocar --junto a Alemania y Bélgica-- una reunión previa a la cumbre informal a 27 sobre competitividad y considera que este tipo de iniciativas "minan" los principios básicos de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no acudir a esta reunión previa de coordinación, a la que asistieron en una veintena de líderes de la UE, incluidos el resto de grandes países, así como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Fuentes de Moncloa explican a Europa Press que España ha venido a la cumbre informal organizada y convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) y ha trasladado formalmente su malestar a Italia por promover este encuentro previo. A juicio del Gobierno, este tipo de iniciativas "en lugar de acercar las soluciones, las alejan".

Este grupo de países tiene intención de volver a reunirse en el mes de marzo, antes de la próxima cumbre de líderes europeos en Bruselas, aunque en otras ocasiones Italia y otros países han celebrado reuniones de coordinación previas a las cumbres, para abordar asuntos como la inmigración.

(Seguirá ampliación)