Bendodo afirma que Junts ofreció al PSOE lo mismo que al PP, pero ellos no aceptaron ni amnistía ni referéndum

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que Junts ofreció al PSOE lo mismo que al PP, pero con la "gran diferencia" de que los 'populares' no aceptaron ni amnistía ni referéndum. "¿A ver qué hace Sánchez a partir de la semana que viene?", se preguntó, defendiendo los "principios" del PP.

"No hemos ganado la votación como todos habéis podido ver pero sí hemos ganado el debate y la batalla de los principios", ha añadido respecto a la investidura fallida de Feijóo, asegurando que el PP "se convierte en el muro de contención".

"Estamos ya casi solos en la defensa del constitucionalismo en el Parlamento, donde efectivamente Sánchez está dispuesto a vender la unidad de España, a vender los principios democráticos y a vender la Constitución a costa de quedarse sentado en el sillón de la Moncloa", ha afirmado.

ASTURIAS

Por otra parte, Bendodo ha sostenido que el portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Diego Canga, al igual que Alberto Núñez Feijóo, "será presidente". "Si no ha sido ahora, será pronto también", ha señalado durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP asturiano celebrado en Gijón.

Bendodo considera que Diego Canga es "el 'Messi' de las municipales y las autonómicas", haciendo referencia a los resultados que ha obtenido el PP en las pasadas elecciones de mayo y también ha agradecido los buenos resultados en las generales. "Ganamos las elecciones", apuntilló, añadiendo que está claro que "el Partido Popular es el partido preferido por los asturianos".

"Los asturianos no se merecen un gobierno continuista", afirma, al tiempo que ha criticado al presidente autonómico, el socialista Adrián Barbón, por estar "entregado sin condiciones al sanchismo".

Bendodo reprocha a Barbón que no pida para Asturias lo que "vaya a incomodar a Pedro Sánchez". "Todo lo que diga el jefe, si perjudica Asturias se lo tragará", apuntilla, afirmando que siempre dice 'Sí, bwana'.

"Barbón no está anteponiendo los intereses de Asturias", reprocha, incidiendo en que para Barbón lo primero es "no molestar al líder", lo segundo "no hacer ruido", lo tercero que "el partido funcione" y Asturias "es la última opción".

Por su parte, el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha insistido en que la formación es "el partido más votado de Asturias".

"Lo tenemos que decir con mucho orgullo y, por tanto, somos el partido que mejor representa a los asturianos, le pese a quien le pese. Y lo hacemos siempre con rigor, con seriedad, con disponibilidad plena, disponibilidad plena en todos los pueblos, en cada una de las aldeas y en todos los municipios de Asturias", sostiene.

Por otra parte, ha resaltado "cómo ya empieza a haber una ebullición dentro de este gobierno bipartito que nos gobierna en Asturias". "Un gobierno que se hace llamar de unidad progresista y reformista, pero que le falta un adjetivo que es 'innecesario'", entiende, recordando que el PP ofreció acuerdos al PSOE si gobernaba en solitario.

Además, Queipo ha señalado que el PP sabe "cómo gobernar con otros partidos", poniendo de ejemplo el tripartito de Gijón junto a Foro y Vox.