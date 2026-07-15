Bendodo: Andalucía tiene motivos para dar la espalda a Sánchez por retirar medios contra incendios, pero no lo hará

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Andalucía no le van a "dar la espalda", pero insiste en que tendrían "motivos" porque, por ejemplo, el Gobierno "ha retirado aviones de la lucha contra incendios".

"Eso lo hemos denunciado", ha reconocido Bendodo en una entrevista en el programa 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press. No obstante, el dirigente 'popular' ha admitido que la gente quiere que los políticos se pongan "de acuerdo" y den una "imagen de unidad y de trabajo conjunto".

En este sentido, Bendodo ha culpado a Sánchez de la "crispación", porque según insiste "el Gobierno solo sobrevive desde esa distancia" pese a que, según él, la gente quiere que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se entiendan.

"Por tanto, no es Andalucía, es Sánchez con el resto de España el que no acerca posturas", ha insistido. Asimismo, Bendodo ha afirmado que, por ello, es más fácil para el PP entenderse con Vox que con el Gobierno porque Pedro Sánchez "ha engullido al Partido Socialista".

El 'popular' ha señalado que están convencidos de que "en un futuro" volverá el "PSOE de la Transición que prestó un gran servicio a España". "Vendrá un nuevo Partido Socialista, sin ninguna duda, después de las elecciones, y yo estoy convencido que será mucho mejor que este", ha apostillado.