Bendodo dice que los mensajes de Sánchez a Ábalos muestran su retrato robot: "Autoritario, sin escrúpulos"

Señala la "incapacidad" de Moncloa en las últimas "crisis": "Dedica el 90% a defenderse de la corrupción"

MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que los mensajes en Whatsapp intercambiados por Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, publicados este domingo por El Mundo, "suponen el verdadero retrato robot" del presidente del Gobierno: "Autoritario, sin escrúpulos, con una sed de venganza brutal dentro y fuera del PSOE".

"Daba órdenes permanentemente para que llamara la atención a los distintos presidentes autonómicos del Partido Socialista, a las comunidades autónomas o secretarios generales autonómicos. Una vergüenza", ha manifestado Bendodo, que ha expuesto como ejemplo uno de estos mensajes en el que el presidente insta a Ábalos, a cuenta del pacto con Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a decir al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "es un impresentable".

El 'popular' ha sostenido, además, que "Sánchez conocía la corrupción, la tapó y protegió al que fue su brazo ejecutor del Partido Socialista, y ha definido a Ábalos como su "señor lobo", el que "le sacaba de todos los marrones y el que ejecutaba todas sus instrucciones en el partido y en el Gobierno".

Para Bendodo, estos mensajes muestran que el ex ministro "era el número dos para todo". "Ahora cuadra perfectamente por qué Sánchez cesó de tapadillo a Ábalos y por qué lo aforó en las listas por Valencia", ha subrayado en la reunión de diputados y senadores en Málaga.

RODEADOS DE CORRUPCIÓN.

Por otra parte ha asegurado que el Gobierno ha sido "incapaz de gestionar" las últimas "crisis", como el apagón nacional de finales de abril o el presunto robo de cobre en las vías ferroviarias que generó de forma reciente importantes incidencias en la conexión entre Andalucía y Madrid, para remarcar que "dedica el 90% a defenderse de los casos de corrupción que le rodean".

En opinión del dirigente 'popular', estas "crisis" han causado "un colapso generalizado" en el Ejecutivo, que "se ha visto desbordado". Esto ha expresado durante una intervención en Málaga, donde ha reprochado al presidente, Pedro Sánchez, que en las "dos cuestiones" que abordó en el debate parlamentario del pasado 7 de mayo en el Congreso --el aumento del gasto militar y el apagón--, no apuntara "de dónde" saldrá "los 10.400 millones" de incremento en defensa y no aclarara el porqué de la afección en la red eléctrica.

"Un gobierno débil, sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos, que nos ha convertido en un país vulnerable", ha abundado Bendodo, que ha afeado también al Ejecutivo que "intentara culpar a otros para eludir responsabilidades" en "el apagón del AVE", a raíz del presunto robo de cables en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. "El Gobierno habló de sabotaje sin conocimiento de causa y con mala fe. Sin conocimiento de causa porque era incipiente lo acontecido y no sabía los motivos, no se había iniciado la investigación, y con mala fe porque si hablaba de sabotaje no tenía que pagar las indemnizaciones a los afectados", ha reprochado.

El dirigente del PP ha incidido así en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "mala fe y una capacidad de mentir brutal", ya que "no es la primera vez que miente a los españoles". "No hubo sabotaje, dice la Guardia Civil. Nos mintió con la amnistía y con los indultos, que dijo que no iba a haber y los hubo", ha continuado. Así, ha sostenido que "el gobierno se ha visto desbordado en la gestión del apagón y la gestión del AVE parado desde Andalucía a Madrid. Se ha producido un colapso generalizado en el gobierno, incapaz de gestionar estas crisis".

"Entendemos que el Gobierno no tiene capacidad de gestionar estas crisis porque dedica el 90% a defenderse de los casos de corrupción que le rodean", ha apostillado Bendodo, que ha apuntado en este sentido las investigaciones en torno a la mujer, está acusado de once delitos". A raíz de esto, ha advertido de que "en cualquier país de la Unión Europea, por mucho menos, el presidente hubiera dimitido y convocado elecciones".

Para el 'popular', "ese es el problema, que no tiene capacidad de gestionar las crisis porque están centrados en defenderse de los casos de corrupción que les rodean", y ha aludido a que "lo mismo pasaba aquí en Andalucía, cuando estallaron los casos de los ERE, que fue una explosión en racimo, y otros casos de corrupción que también vivimos en esta tierra, como los casos de los cursos de formación".

A continuación, ha hecho referencia a la declaración ante el juez del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito de malversación de caudales por la contratación de la asistente de Begoña Gómez, o a la próxima citación en el Senado de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, por el "escándalo de los somieres rotos" en referencia a una estancia de José Luis Ábalos en un parador de Teruel, siendo López presidente de la entidad pública.

Sobre esto último, también ha subrayado que "vamos a llamar al director del parador de Teruel de aquel entonces" y ha recordado que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparecerá el próximo 22 de mayo en una comisión de investigación en el Senado, al ser en delegada del Ejecutivo en Aragón "cuando se sucedieron estos desmanes con el ministro, las señoritas de compañía y el destrozo de las habitaciones". "Aquí en Andalucía también se produjo una reunión un tanto extraña en el Parador de la Alhambra de Granada. Ábalos se reunió con empresarios a los que se salpican las investigaciones de la trama y que multiplicaron sus adjudicaciones. También se va a saber esto", ha añadido.

SEÑALA QUE MONTERO ESTÁ "DESAPARECIDA"

Por otro lado, Bendodo ha declarado que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pasado de "una hiperactividad frenética" a estar "absolutamente desaparecida", y ha ironizado en que "con no ir, no se le ha visto ni en la feria" de Sevilla. "Le habrán dado un toque de atención. Creo que le han dicho mejor quédate callada que no paras de meter la pata cada vez que hablas", ha indicado.

"Ella metía la pata y aplaudía a Pedro Sánchez. Ahora solo aplaude a Pedro Sánchez. Ya no mete la pata porque no habla", ha continuado Bendodo, que ha recriminado a la socialista que "está dejando tirado a muchísimos andaluces a los que no defiende por mucho que les perjudique Pedro Sánchez".

Así, ha apuntado que "no sé si María Jesús Montero está de retirada ya. Cuando apenas ha llegado parece que ya está de retirada. Ni está ni se le espera". "Yo espero que pronto alce la voz y cumpla con su obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado ante las Cortes, como no ha hecho hasta ahora", ha zanjado.