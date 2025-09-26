Bendodo dice que a Sánchez "le da igual" la Flotilla y lo que pasa en Gaza: "Lo ve como una oportunidad electoral"

Avisa a Sánchez que es un "gran error" que haya atado a este asunto su "supervivencia política" y que "ya no engaña a nadie"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "le da igual" la Flotilla y lo que pasa en Gaza, ya que, a su juicio, "todo esto lo ve como una oportunidad electoral" para "movilizar a su electorado de izquierdas, que lo tiene absolutamente desmovilizado".

Así se ha pronunciado --en declaraciones a los medios en Getafe (Madrid)-- poco después de que el buque de acción marítima 'Furor' haya zarpado desde el puerto de Cartagena, en Murcia, rumbo a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles.

Al ser preguntado cómo valora el PP la decisión de enviar este buque, Bendodo ha afirmado rotundo que a Pedro Sánchez "lo que pasa en Gaza" y "lo que le pasa a la Flotilla, le trae sin cuidado" porque ve "todo esto lo ve como una oportunidad electoral".

"Le da igual lo que pase en Gaza, él lo ve como una oportunidad política. Su supervivencia política la ha atado a esto, y es un gran error", ha manifestado, para añadir que "la ventaja es que Sánchez ya no engaña a nadie".

Según el dirigente del PP, Sánchez se dedica a hacer "guiños" para intentar "reconducir el abandono de su propio electorado" pero "no le interesa lo que sucede en Gaza". "Y ve lo de la Flotilla y lo que sucede en Gaza como una oportunidad política. Y eso es una vergüenza porque el sufrimiento que están pasando las familias en Gaza, Sánchez la utiliza como una oportunidad política. Esa es la realidad", ha abundado.

PREGUNTA SI NO FUE GENOCIDIO "EL ASESINATO DE MIL INOCENTES" EL 7O

En cuanto a si cree que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio o no, Bendodo ha dicho que "todos los días" le hacen la "misma pregunta" pero él cree que solo un tribunal internacional puede decir si se trata de un genocidio.

"Pero a los que defienden que es un genocidio, yo les preguntaría si el asesinato de mil inocentes el 7 de octubre de hace dos años y el secuestro de 200 inocentes, de los cuáles 45 todavía siguen en manos de Hamás, es un genocidio. Podrían responder y esperamos esa respuesta", ha resaltado.

Ante el hecho de que varios 'barones' del PP como el gallego Alfonso Rueda, el andaluz Juanma Moreno o el aragonés Jorge Azcón reconozcan el genocidio en Gaza, Bendodo ha señalado que él no es "nadie para valorar las palabras de los presidentes autonómicos", que tienen "su opinión".

"EL ESCÁNDALO DE LAS PULSERAS FAKE"

Por otra parte, Bendodo ha aludido además a los fallos en las pulseras antimaltrato y ha dicho que "nunca" un Gobierno en democracia "había hecho tanto daño a las mujeres" pese a que se defiende como "el Gobierno más feminista de la historia".

"El escándalo de las pulseras fake que ha puesto en peligro la seguridad de muchas mujeres en nuestro país. Yo entiendo que el gobierno esté colapsado y entiendo que este gobierno no funcione porque está centrado en buscar los apoyos parlamentarios que ya no tiene o en defenderse de la corrupción que afecta al presidente del gobierno y su entorno, a su familia, a su gobierno y a su partido", ha manifestado.

En este punto, ha hecho mención a las últimas decisiones judiciales en los casos que afectan a Begoña Gómez y a David Pérez Sánchez-Castejón, esposa y hermano del jefe del Ejecutivo. "Yo espero que tenga la capacidad de encontrar el banquillo porque no encontraba su puesto de trabajo", ha resaltado.

INMIGRACIÓN "CULTURALMENTE CERCANA"

Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apueste por dar prioridad a la inmigración "culturalmente cercana", como a la de Hispanoamérica, Bendodo ha señalado que su partido tiene "un proyecto claro para la inmigración" en España, que pasa por una inmigración "regular, ordenada, que venga a integrarse" y "acepte" la cultura española.

Se trata, ha proseguido, de que esos inmigrantes que lleguen a España vengan a "trabajar y a aportar". "Ahora, la inmigración irregular, o que venga a delinquir, evidentemente tiene que ser expulsada de España. Más claro no se puede decir, y creo que es lo que comparten la mayoría de los españoles", ha finalizado.