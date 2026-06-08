Bildu comparte con el Papa su defensa de la paz y los migrantes, pero no su rechazo al aborto y la eutanasia

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este lunes que su grupo comparte algunas partes del discurso pronunciado por el Papa León XIV en el Congreso, especialmente las referencias al respeto al derecho internacional, la llamada a la paz y la defensa de la dignidad de las personas migrantes, aunque ha rechazado sus menciones en contra del aborto y la eutanasia.

En declaraciones a los medios, Aizpirua ha justificado su presencia de en el acto "por respeto institucional" y porque asegura que representan a una "sociedad plural".

Además, ha explicado que a su formación le ha parecido bien la llamada del Pontífice a la paz, algo que "comparten "totalmente". "Además, todo el tema de retomar y dotar de dignidad a los migrantes ha sido muy interesante", ha indicado.

Preguntada por si los mensajes del Papa en defensa de estas personas podían ir dirigidos a algún grupo político concreto, la portavoz parlamentaria cree que sí. "Quien aquí está acosando a los migrantes y haciéndoles la vida imposible, queriendo eliminar y cercenar todos sus derechos, son unas formaciones políticas muy claras y es evidente quiénes son", ha señalado.

Por eso, la diputada abertzale espera que dichos grupos --en referencia a PP y Vox-- "tomen nota" y de que los aplausos que han dado tras las palabras del Papa sean "sinceros".